تعرف على برنامجين غذائيين يناسبان "رجيم الشتاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أسماء مرسي:

مع اقتراب دخول فصل الشتاء تعاني الفتيات من صعوبة الحفاظ على وزنهن المثالي، خاصة اللاتي يتبعن برنامجًا غذائيًا معينًا، بسبب تناول الطعام بكثرة على مدار اليوم، وخاصة أثناء السهر، من أجل الشعور بالدفء.

وتعد التغذية السليمة، ونوعية الغذاء عاملان رئيسيان في الحفاظ على الوزن المثالي.. الدكتور حازم علي، أخصائي التغذية، يوضح لمصراوي 3 برامج غذائية مناسبة لأجواء فصل الشتاء، تمنحنا التدفئة، وفي نفس الوقت لا تسبب السمنة، ونستعرضها لكم في السطور التالية:

- البرنامج الغذائي الأول:

في وجبة الفطور يمكنكِ الاختيار إحدى الوجبتين التاليتين:

كمية من البليلة تضيفي إليها لبن منزوع الدسم أوفول بالليمون مع نصف ملعقة زيت صغيرة

وأيضا يمكنك تحضير وجبة كورن فليكس، وتناول 3 أكواب مياه مع إمكانية إضافة نصف ليمونة على المياه.

وفي وجبة الغداء:

اختيار نوع واحد من بين (الفراخ، أو الأسماك المشوية أو المسلوقة)

ويمكنكِ تناول سلطة خضراء، وخضار مسلوق.

شرب كوب مياه كبير، مع إضافة أي كمية ليمون.

وفي وجبة العشاء:

اختاري أي كمية من الأنواع الآتية: الجبن القريش يضاف له خيار أو خس.

أو زبادي يضاف له خس أو خيار.

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كما يمكنكِ تناول أي كمية من البيض المسلوق.

البرنامج الغذائي الثاني:

في وجبة الفطور يمكنكِ الاختيار إحدى الوجبات الآتية:

ربع رغيف بالإضافة إلى عدد 2 بيضة مسلوقة مع خيار أو خس.

ربع رغيف + 5 ملاعق فول + بيض مسلوقة.

ربع رغيف + 5 ملاعق جبن قريش + كوب زبادي.

- وبين وجبتي الإفطار والغذاء يمكنكِ تناول شريحة بسكويت أو ثمرة فاكهة ما عدا ثمار (التين، والبلح، والعنب، والموز، والمانجو) لاحتوائها على سعرات حرارية عالية.

وفي وجبة الغداء اختياري نوع واحد من بين:

نصف فرخة أو ربع كجم لحم أو نصف كجم سمك (مشوي أو مسلوق) + سلطة خضراء.

خضار مسلوق + (شريحة توست أو 2 ملعقة أرز مسلوق).

- وبين وجبتي الإفطار والغذاء يمكنكِ تناول شريحة بسكويت أو ثمرة فاكهة ما عدا (التين- البلح- العنب- المانجو- الموز).

أما في وجبة العشاء:

ثمرة فاكهة واحدة ما عدا (التين- البلح- العنب- المانجو- الموز).