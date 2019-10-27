أحلام تبهر متابعي "ذا فويس" بإطلالة ساحرة باللون الوردي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نرمين الجلاد:

خطفت الفنانة أحلام الأنظار في أولى حلقات مرحلة "المواجهة" من برنامج ذا فويس The Voice.

وتألقت أحلام بإطلالة مونوكروم، إذ ارتدت فستاناً باللون الوردي الفاتح، من قماش الساتان، بأكمام طويلة، وتميز التصميم بفتحة صدر على شكل حرف "V"، وزين من الأعلى بأزرار صغيرة بنفس لون الفستان، واعتمدت عند الرقبة شريط من الساتان تركته متدليًا على الجانبين.

واتسم الموديل بحزام متعدد الطيات لإبراز منطقة الخصر، وجاءت التنورة بقصة غير متساوية، وزينت من الأعلى بالطيات الناعمة، والكشاكش وقماش الجلد المتداخل مع الساتان الحريري.

ونسقت أحلام مع الإطلالة مجوهرات ماسية مكونة من قلادة طويلة وخواتم ناعمة، واختارت حذاء بنفس لون الفستان مزين بالمعادن الحادة. كما اعتمدت تصفيفة الشعر الناعم المنسدل على الجانبين، ومكياج بالألوان الترابية، مع أحمر شفاه ماط باللون الكشميري.