أساليب مكياج رائعة... مثالية لفستانك الأحمر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - الأحمر هو لون القوة، وأحد أكثر الألوان جرأةً وجاذبية، فهذا اللون الجذاب النابض بالحياة غالباً ما يشد انتباه النساء والفتيات، لا سيما خلال المناسبات. فإذا كنت تمتلكين فستاناً أحمر في خزانتك وتنوين ارتداءه في مناسبة أو سهرة، سنقدم لك أفضل أساليب المكياج التي تتناغم مع الفستان الأحمر، والتي من شأنها منحك إطلالة رائعة مفعمة بالأنوثة.



مكياج ناعم بلمسة براقة

إذا كنت تميلين الى أساليب المكياج الناعمة، فإن أفضل ما تعتمدينه مع الفستان الأحمر، هو مكياج العيون البراق الناعم والخدود الوردية والشفاه اللامعة، إضافة الى الرموش الطويلة والكثيفة. ننصحك باستخدام Hourglass Cosmetics Scattered Light Glitter Eyeshadow in Reflect.

مكياج ناعم بلمسة براقة



مكياج معدني

مكياج العيون المعدني مع البشرة الوردية الندية والشفاه اللامعة، هو طريقة رائعة لتحقيق التوازن في إطلالتك عند ارتدائك فستاناً باللون الأحمر. حددي كامل العين بالكحل الأسود المقاوم للماء، وطبقي ظلال العيون المعدنية فوق الجفن العلوي، كذلك استخدمي الهايلايتر السائل تحت الحاجب وعلى تفاحة الخدين. ننصحك باستخدامL'Oreal Paris Infallible Pro Last Waterproof Pencil Eyeline، وBecca Shimmering Skin Perfector Liquid Highlighter.

مكياج معدني



مكياج برونزي

إذا كنت تمتلكين فستاناً أحمر مائلاً الى البرتقالي، فإن الخيار المثالي لك هو المكياج البرونزي بنغمات برتقالية، بحيث تمزجين بين اللونين البرونزي والبرتقالي، في مكياج العيون والخدين والشفتين، واحرصي على تطبيق الظل البرونزي العميق حول العينين، وذلك لإبرازهما وتعزيز حجمهما. ننصحك باستخدام Charlotte Tilbury Luxury Eyeshadow Palette in Bella Sofia.

مكياج برونزي

مكياج جريء

إذا كنت ترغبين في إطلالة جريئة تضج جمالاً وأنوثة، نسقي مع فستانك الأحمر مكياج شفاه صارخاً باللون الأحمر التوتي. لكن في المقابل، اعتمدي مكياج العيون الطبيعي المرتكز فقط على الرموش الطويلة والكثيفة، والخدود الوردية. ننصحك باستخدام Tata Harper Volumizing Lip and Cheek Tint in Very Naughty.

مكياج جريء



مكياج فضي

من المعروف أن اللون الفضي يتناغم كثيراً مع اللون الأحمر، لذلك لا تترددي في اعتماد مكياج فضي عصري مع فستانك الأحمر، يرتكز على ظل العين الفضي اللامع فوق الجفن العلوي، والكحل الفضي على طول الرمش العلوي، إضافة الى الرموش الطويلة والكثيفة وأحمر الشفاه الأحمر المات. ننصحك باستخدام Stila Glitter and Glow Liquid Eyeshadow in Diamond Dust.

Advertisements

مكياج جريء

تابعي أيضاً

حيل كونسيلر لاخفاء الهالات السوداء والعيوب

أفضل طريقة لتطبيق مكياج البشرة

صيحات مكياج عملية لهذا الموسم