مكياج لخريف 2019 من إنستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - أصبح موقع التواصل الاجتماعي إنستقرام، يشكل مصدر إلهام رئيسياً للكثير من النساء والفتيات، وتحديداً في ما يتعلق باتجاهات المكياج، حيث يُظهر فنانو المكياج والمحترفون أبرز مهاراتهم وأساليبهم في تطبيق المكياج وإطلاق أحدث صيحات المكياج، التي سرعان ما تصبح منتشرة ورائجة جداً في عالم المكياج.

وفي ما يلي، سنرصد أجمل أساليب المكياج لخريف 2019، التي ظهرت عبر إنستقرام، لتختاري من بينها ما يعجبك.



مكياج العيون الأرجواني

إنه أحد أساليب المكياج المشرقة، التي تضيء إطلالتك خلال أيام الخريف، فمكياج العيون الأرجواني ملائم لأوقات الليل والنهار، ويمنح المرأة مظهراً أنثوياً رائعاً. قومي بتطبيق ظلال العيون الأرجوانية القوية فوق الرموش العلوية بشكل عريض وبارز، وارسمي خط أيلاينر أسود على طول خط الرمش العلوي، وتحديد داخل العين ومنبت الرمش السفلي بلمسة ناعمة من اللون الأرجواني. أما الشفاه، فحدديها بالقلم البني الفاتح، ومن ثم املئيها بالروج النيود اللامع.

مكياج العيون الأرجواني



مكياج الشفاه البني

إذا كنت من محبات المكياج الناعم والهادئ، فلا تترددي هذا الخريف بالتركيز على الشفاه فقط، من خلال اعتماد أحمر الشفاه البني الغني، وتحديد حدود الشفتين باللون البني نفسه. في المقابل، احرصي على اعتماد مكياج العيون الطبيعي ولون البشرة الموحد، مع لمسة من البلاش على تفاحة الخدين.

مكياج الشفاه البني



مكياج عيون القطة

يبدو أن مكياج عيون القطة سيبقى من أبرز اتجاهات المكياج لهذا الخريف، لكن احرصي على اعتماده بطريقة جريئة وأنثوية تزيدك جمالاً وجاذبية، بحيث ترسمين خط آيلاينر عريضاً ممتداً من مدمع العين وحتى خارج حدود العين بأسلوب عين القطة، مع استخدام لمسة من ظلال العيون الوردية فوق العين. ولإطلالة مثيرة وجريئة، اعتمدي الروج الأحمر الصارخ.

مكياج عيون القطة



مكياج دموع حورية البحر

يعد مكياج "دموع حورية البحر" من أبرز صيحات المكياج لهذا الخريف، وهي موضة ملائمة جداً للشابات والفتيات، حيث تمنحهن مظهراً عصرياً رائعاً. قومي بتطبيق ظل العين باللون الأصفر، أو بأي لون ترغبين فيه، على أن يكون حيوياً ونابضاً بالحياة، مثل الأزرق والأخضر... وذلك عند مدمع العين فقط. من ثم، ارسمي خط أيلاينر، على طول الرمش العلوي، على أن يبدأ رفيعاً وينتهي عريضاً قليلاً. واحرصي على اعتماد أحمر الشفاه النيود.

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مكياج دموع حورية البحر

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