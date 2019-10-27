كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - تعتقد كثيرات أن تطبيق الماسكرا هو أسهل الخطوات في عملية وضع المكياج، لكن ذلك غير صحيح، ففي أحيان كثيرة يكون من الصعب جداً الحصول على رموش طويلة وكثيفة من دون أي شوائب، حيث تتكتل الرموش نتيجة وضع الماسكرا، مما يؤثر سلباً على مكياج العين ويمنحك مظهراً غير أنيق.

لذلك، سنعرفك الى طريقة وضع الماسكرا بدون تكتل، فاتبعيها واحصلي على رموش مثالية.



تطبيق الماسكرا خطوة بخطوة

غيري الماسكرا كل 6 أشهر

في البداية، احرصي على تكبيس الرموش بواسطة مكبس الرموش، من خلال وضعه على جذور الرموش العلوية، وإغلاقه من ثم لثوان معدودة. بعدها، افتحي عبوة الماسكرا وحركي عصا الماسكرا داخل العبوة، لكن لا تبالغي في ذلك كي لا تتكتل الماسكرا على العصا أو تجف، مما يصعب عليك عملية تطبيقها. طبقي الماسكرا على منبت الرموش العلوية بأسلوب الاهتزاز، وذلك لضمان توزيع الماسكرا جيداً على الرموش. من ثم، كرري الخطوة نفسها على الرموش السفلية. واحرصي على تطبيق وضع طبقة أخرى من الماسكرا على رموشك، وحين تجف قومي بتمشيطها بهدوء باستخدام عصا ماسكرا نظيفة.



نصائح مهمة لا تهمليها

احرصي على مسح الماسكرا الفائضة بمنديل وبحركات هادئة



لتجنب تكتل الرموش بعد تطبيق الماسكرا، احرصي على استبدال الماسكرا القديمة بأخرى جديدة، وذلك كل ستة أشهر أو حالما تجدين تكتلات على عصا الماسكرا. كذلك، احرصي على مسح الماسكرا الفائضة بمنديل وبحركات هادئة. والأهم من ذلك كله، اختاري أنواع الماسكرا التي تلبي متطلبات عينيك، وتلك التي تجعل رموشك طويلة وكثيفة، لا سيما أن هناك الكثير من أنواع الماسكرا المتوافرة في الأسواق، والمصممة لتلبي احتياجات المرأة وفق طول رموشها وكثافتها. فمثلاً، هناك الماسكرا المضادة للماء التي تُستخدم للمناسبات والتي تدوم طويلاً، وهناك الماسكرا المكثِّفة للرموش المتناثرة، وهناك الماسكرا الخاصة لتطويل الرموش القصيرة، إضافة الى الماسكرا الخاصة بتطويل الرموش الكثيفة. وبالتالي، اختاري الماسكرا التي تناسبك وطبقيها بعناية لتحصلي على رموش طويلة وكثيرة من دون أي تكتلات مزعجة.

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