أفضل خلطات تبييض البشرة... سهلة وسريعة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - للحصول على إطلالة مشرقة وبشرة خالية من التصبغات والبقع الداكنة، سنقدم لك في ما يلي أفضل خلطات تبييض البشرة، التي بإمكانك تحضيرها بسهولة بمكونات من مطبخك.



خلطة الموز وماء الورد

خلطة الموز وماء الورد



المكونات

- حبة من الموز.

- ملعقة كبيرة من ماء الورد.



طريقة التحضير والتطبيق

أولاً، قومي بهرس حبة الموز جيداً ثم أضيفي إليها ماء الورد. حركي المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. بعدها، طبقي الخليط على بشرة وجهك بعد تنظيفها بشكل جيد، واتركيه لمدة ربع ساعة. من ثم، شطفي وجهك بالمياه الفاترة.

وصفة الموز وماء الورد هذه هي الأفضل لتفتيح لون بشرتك والقضاء على التصبغات، وذلك نظراً الى غناها بالمعادن والفيتامينات الأساسية لصحة البشرة. كما ستمنح بشرتك النضارة والإشراقة الطبيعية.



وصفة الخيار واللبن

وصفة الخيار واللبن



المكونات

- ملعقة كبيرة من الخيار المبشور.

- ملعقة كبيرة من اللبن غير المحلى.

طريقة التحضير والتطبيق

بعد تنظيف بشرة وجهك جيداً، اخلطي كلاً من اللبن والخيار جيداً، وطبقي الخليط هذا عليها واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء الدافئ.

كرري تطبيق هذه الوصفة مرة أسبوعياً، فهي تعمل على تبييض البشرة بشكل فعال وسريع.



وصفة العسل وعصير الليمون

وصفة العسل وعصير الليمون



المكونات

- ملعقة كبيرة من العسل.

- ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض.



طريقة التحضير والتطبيق

قبل الخلود الى النوم، امزجي كلاً من العسل وعصير الليمون. وعند الحصول على خليط متجانس، طبقيه على بشرة وجهك ورقبتك واتركيه حتى صباح اليوم التالي. من ثم، نظفي بشرة وجهك بالغسول الملائم وشطفيه جيداً بالماء الفاتر.

واظبي على تطبيق هذه الوصفة مرة أسبوعياً، فهي تساهم في الحصول على بشرة بيضاء خالية من التصبغات والندبات.

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وصفة الكركم

وصفة الكركم



المكونات

- نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.



طريقة التحضير والتطبيق

امزجي جيداً الكركم وزيت الزيتون. ثم ادهني وجهك ورقبتك بالمزيج، واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، شطفي بشرتك بالماء الدافئ.

مع المواظبة على تطبيق هذه الوصفة، ستحصلين على بشرة نقية خالية من الشوائب، إضافة الى أن لها خصائص مضادة للشيخوخة، وتعيد الى بشرتك نضارتها الطبيعية.

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