تسريحات سهلة وناعمة تناسب الجامعة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - الشابة الجامعية، تبحث دوما عن تسريحات سهلة ومكياج ناعم يلائم أجواء الجامعة. لذلك، اردنا في هذا التقرير ان نعرض لك مجموعة من الافكار السهلة التي تساعدك في الاعتناء بمظهرك وبشعرك، من دون أن تكسبك اطلالتك الكثير من السنوات الاضافية.

الاهم من ذلك، أنت تحتاجين الى افكار عملية وسريعة، لعدم توافر الكثير من الوقت للاعتناء بالمظهر صباحاً.



1. تسريحة ذيل الحصان:

تسريحة ذيل الحصان

لا تهزئي بهذه التسريحة، إذ انها تحقق عودة جنونية على السجادات الحمر حاليا. سواء كان شعرك قصيرا او طويلا، فإن تسريحة ذيل الحصان تبدو من اجمل التسريحات واسهلها على الاطلاق التي يمكن ان تعتمدها الشابة في الجامعة. إذا اردت ان تضيفي لمسة شخصية، يمكنك ان تختاري اكسسوارا بسيطا تزينين به شعرك، كشريط أو بروش خاص بالشعر أو حتى سكارف الشعر. كما يمكن ان تأخذي خصلة من شعرك وتقومي بلفّها على مجموع خصلت شعرك المشدود الى الخلف. يمكن تطبيق تسريحة ذيل الحصان المنخفضة أو المرتفعة.



2. نصف رفعة:

نصف رفعة

يمكن الجمع بين تسريحتَي الشعر المفرود والشعر المرفوع، عبر التوصل الى حل وسط. قومي برفع نصف شعرك اي الخصلات في اعلى فروة رأسك واتركي بقية الخصلات منسدلة.



3. تسريحة الكعكة:

تسريحة الكعكة

لاتقان تسريحة الكعكة، هناك بعض الاكسسوارات في السوق التي يتم ربط الشعر بها، وهي تأتي على هيئة شبك منتفخ، يساعد في لف الشعر عليه لكي تحصلي على كعكة ضخمة نسبيا، إنما متساوية لناحية الحجم.

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4. تموجات البحر:

تموجات البحر

عند غسل شعرك سواء في الصباح او المساء، قبل ان يجفّ قومي بإضافة القليل من رغوة الموس أو مسحوق الواكس الذي يساعد في فصل الخصلات بعضها عن بعض. إذا كان شعرك املسا جدا ولا تنجح هذه المساحيق في الحصول على التموجات المطلوبة يمكنك لف بعض الخصلات قبل النوم.



5. الضفائر:

للشعر الاملس، تشكل الضفائر حلا رائعا، سواء كان شعرك طويلا او متوسط الطول.



6. الشعر القصير:

إذا كنت تبحثين عن مزيد من الافكار المبتكرة شرط الا تحتاج الى الكثير من الوقت والجهد صباحا. قومي باعتماد تسريحة البوب او البيكسي القصيرة. حيلة، تساعدك في تعزيز اسلوبك من دون ان تحتاجي الى تصفيفها كل يوم.

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