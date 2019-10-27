فساتين حفلات من مروة محمد..استوحي منها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - بدأت الفنانة والإعلامية السعودية مروة محمد كمقدمة برامج في دبي، ومن ثم اتجهت إلى مجال التمثيل، حيث شاركت في عدة أدوار صغيرة، إلى أن بدأت بدايتها الفعلية بأخذها لدور البطولة في مسلسل "عمشة بنت عماش"، ثم أخذت أدوارًا أكبر في أعمال تليفزيونية ومسرحيات خليجية ومحلية مميزة، كما اشتهرت أيضًا بتجاربها في الأعمال السينمائية. ونسَّقت مروة محمد أثناء مجالها الإعلامي عدة فساتين مميزة، تناسب الأمهات الخليجيات، واستوحينا لهن اليوم بعضها؛ ليظهرن بمظهر مميز وأنيق.

فساتين للمناسبات المختلفة من وحي مروة محمد

أطلَّت مروة بفستان أحمر بأكمام طويلة مزين بزهور سوداء ليناسب المناسبات البسيطة، وتجمَّلت بفستان زهري بأكمام واسعة، وزُيِّن بقماش الدانتيل باللون الأسود وبعدة زهور، وظهرت بفستان بنفسجي زُين بالذهبي من الأطراف وبحزام؛ لمظهر فريد من نوعه. وارتدت فستانًا مميزًا يجمع بين اللونين الأخضر والأزرق، صُمِّمَ بأكمام منفوخة وبشكل ضيق، وتزينت بفستان أسود طويل بأكمام قصيرة، وزُين بحزام وعدة نقوش لمظهر ناعم للمناسبات الضخمة، وتألَّقت بفستان أسود منفوش زُين بحزام وقماش شفاف في الأكمام والرقبة، وبزهور فوشيا ضخمة متناثرة على الفستان بطريقة مميزة.

فساتين ناعمةمن مروة محمد

فساتين للمناسبات المختلفة من وحي مروة محمد

كما اختارت فستانًا زهريَّ اللون صُمِّمَ بأكمام شفافة وبزهور في الأعلى، ونسَّقت فستانًا مميزًا يناسب الحفلات الضخمة بتصميمه الفخم؛ حيث جاءَ باللون الزهري وبأكمام طويلة، وصُمِّمَ بفتحة سبعة في منطقة الصدر، وبعدة زهور صغيرة متناثرة، وتميزت بفستان أسود منفوش زُين من الأعلى بنقوش زرقاء، ومن المنتصف بنقوش حمراء مميزة، وأطلَّت بفستان آخر ضيِّق صُمم من الأسفل بقَصة حورية ومن الأعلى بقَصة مميَّزة باللون البرتقالي.