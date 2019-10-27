10 تنسيقات مختلفة من إلين سليمان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - تُعَدُّ إلين سليمان واحدةً من الفتيات السعوديات اللاتي اشتهرن على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما "سناب شات"، واستطاعت أن توصِّلَ طريقتها في الأزياء والموضة والمكياج للناس بشكل مميز ومختلف عن فتيات المجتمع السعودي الأخريات. وقد جمعنا لمحبيها اليوم عشرةَ تنسيقات مختلفة، ظهرت بها في الآونة الأخيرة؛ ليرتدين منها ما يناسبهن، ويحصلن على أفكار مميزة فيما يتعلق بالموضة. إطلالات للفاشينيستا دانة الطويرش بعد ولادتها تنسيقات من إلين سليمان ارتدت إلين بلوزة بيضاء مع بنطال سكري وقميص بيج، نسَّقتهما بتدرجات الألوان بشكل مميز، واختارت فستانًا أخضر بكسرات وحزام خصر أسود، ولمظهر يناسب الحفلات البسيطة تجمَّلت بتنورة خضراء وبلوزة بيضاء بأكمام منفوخة شفافة، وتميزت بمظهر رياضي مميز بتيشيرت أبيض بخطوط وكتابات سوداء، وبنطال أسود صُمِّمَ بخط أبيض في المنتصف وباللون الرمادي من الأسفل، وظهرت ببنطال جينز مع بلوزة ومعطف باللون الأبيض، وأكملت ملحقاتها باللونين البني والأبيض لمظهر عملي. Advertisements استوحي أفكارًا لأزيائكِ من وحي الفاشينيستا عبير سندر تنسيقات من إلين سليمان

وأطلَّت بجمبسوت أخضر بياقة وجيوب لمظهر يناسب التجمعات البسيطة، وتزيَّنت ببلوزة قصيرة وتنورة بكسرات منفوشة باللون الأبيض، كما نسَّقت تنورة بنية مصنوعة من الجلد مع بلوزة بيضاء بخطوط بنية وأزرار مميزة، وتألَّقت بتنورة بيضاء برسومات زهور ملونة وبلوزة فوشيا، وفي إطلالة مميزة ارتدت زيًّا يابانيًّا جمعَ بين اللونين الزهري والأبيض بطريقة مميزة. منى زكي وبلقيس تخطفان الأنظار في دبي شاهدي الصور

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