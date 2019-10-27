7 صيحات موضة أساسية لهذا الشتاء من الليدي ديانا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - الليدي ديانا Lady Diana إحدى أشهر أيقونات الموضة، وبالرغم من مرور أكثر من عشرين عامًا على وفاتها، غير أنّ كثيرات من النساء ومن دور الأزياء العالمية مازلوا يستوحون منها أجمل أفكار الأزياء، ولهذا الشتاء رصدنا 7 صيحات موضة أساسية كانت قد اعتمدتها الليدي ديانا في فترات مختلفة من حياتها ولمناسبات متنوعة، وقد عادت وبقوة لهذا الموسم، وإليكِ التفاصيل.



الليدي ديانا في موضة الأكمام المنفوخة

الأكمام المنفوخة من صيحات الموضة التي عشقتها الليدي ديانا



الأكمام المنفوخة على الفساتين والقمصان تعود للعصر الفيكتوري بشكل أساسي، وقد راجت كثيرًا في حقبة الثمانينيات وبداية التسعينيات، وقد كانت الليدي ديانا من أكبر المعجبات بهذه الموضة، وقد شاهدناها في عدد من المناسبات وقد تألقت في فساتين وقمصان بأكمام منفوخة وها هي هذه الموضة تعود لشتاء 2019-2020 لتكون الأكثر رواجًا.





موضة التنورة البليسيه بأسلوب الليدي ديانا

التنورة البليسيه بأسلوب الليدي ديانا



التنانير البليسيه تنوحي بالكثير من الأناقة والأنوثة، وقد شاهدنا منها الكثير من التصميمات المميزة هذا الموسم، والتي تنوعت من ناحية ألوانها والأقمشة المصنوعة منها، والليدي ديانا كانت السباقة لاعتماد هذه التنانير في مختلف المناسبات والمشاوير.





القميص الأبيض الكلاسيكي على طريقة الليدي ديانا

القميص الأبيض الكلاسيكي بأسلوب الليدي ديانا





لا خلاف على أنّ القميص الأبيض الكلاسيكي من أجمل القطع في الموضة ومن أكثرها أناقة، حيث يسهل تنسيقه للمناسبات الرسمية والكاجوال أيضًا، والليدي ديانا كانت تعشقه وكثيرًا ما تعتمده مع مختلف التنسيقات، مثل هذه الاطلالة الكاجوال التي نسقت فيها جينز أزرق بخصر عالٍ مع قميص أبيض كلاسيكي.



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المخمل الأنيق لاطلالة ملكية بأسلوب الليدي ديانا

الليدي ديانا في فستان ماكسي من المخمل الأسود



لا شيء يضاهي أناقة قماش المخمل في فصلي الخريف والشتاء، ولا سيما بألوانه الغنية والداكنة وبشكل خاص الأسود، ولهذا ننصحكِ أن تستوحي اطلالة ناعمة وفاخرة في الوقت ذاته في فستان مخمل أسود من الليدي ديانا، التي كانت تعشق هذا القماش.





أقمشة الميتالك بأسلوب الليدي ديانا

الليدي ديانا في فستان ميتالك باللون الفضي



أقمشة الميتالك اللامعة توحي بالكثير من العصرية، وقد كانت رائجة جدًّا في حقبة الثمانينيات التي ارتبطت بأزياء الديسكو، وقد شاهدنا الليدي ديانا في أجمل الاطلالات وأكثرها أناقة في أقمشة الميتالك، اِستوحي منها بدوركِ اطلالة مميزة تتألقين بها في مناسباتكِ على اعتبار أنّ قماش الميتالك رائج جدًّا هذا الموسم.





تنسيق البليزر مع الجينز كما كانت تعتمده الليدي ديانا

تنسيق البليزر مع الجينز كما اعتمدته الليدي ديانا





البليزر سيطر على الموضة هذا الموسم وقد شاهدنا منه أجمل التصميمات، وما يميز هذه القطعة أنه يسهل تنسيقها مع مختلف أنواع الأزياء، لكننا ننصحكِ باعتماد البليزر مع بنطلون الجينز الخصر العالي، لتتألقي في لوك مواكب للموضة مستوحى من الليدي ديانا.





اعتمدي الجزمة فوق الجينز هذا الموسم على طريقة الليدي ديانا

موضة الجزمة فوق الجينز بأسلوب الليدي ديانا





لاحظنا عودة الجزمات المستوحاة من رعاة البقر هذا الموسم، والتي كانت تعتمدها كثيرًا الليدي ديانا ولا سيما مع التنسيقات الكاجوال، وبشكل خاص فوق الجينز، وقد أعادت الدور العالمية إحياء تنسيق الجزمة فوق الجينز بأسلوب الليدي ديانا الشبابي.



7 صيحات موضة مميزة كانت قد اعتمدتها الليدي ديانا Lady Diana في مناسبات مختلفة في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات عادت للموضة وبقوة اليوم، شاهديها واستوحي من الموضة التي تعجبكِ أجمل الأفكار.