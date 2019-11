اختاري النقوش البريّة لإطلالة جريئة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - هي من أبرز صيحات موضة خريف وشتاء 2019-2020. تسلّلت النقوش البريّة بلمستها الجريئة واللافتة إلى مجموعات هذا الموسم فزادتها فرادة وفخامة. يمكن اختيار ملابس كاجوال بهذه النقشة أو أزياء رسمية وراقية تليق بالسهرات.

إعداد وتصوير: جهاد حجيلي

شعر ومكياج: Velvet Management

الملابس والإكسسوارات: AKRIS , 8PM , UNBREAKABLE EVOLUTION ,DOLCE & GABBANA , LE MOKI ,Renaud PELLEGRINO Paris, DITA by Dita Von Teese, TOLEMAIDE, LE MOKI , CHRISTION ROTH , ULTRACHIC from Kamishibai boutique and Patchwork Boutique Down Town.

فستان من Unbreakable Evolution. السعر 596$

نظارات شمسية من Dolce&Gabbana. السعر 425$

حقيبة من Le Moki. السعر 424$



فستان من 8PM. السعر 543$

حقيبة Renaud Pellegrino من Patchwork Boutique. السعر 2395$



فستان بنقشة الثعبان. السعر 3980$

سترة من الجلد الأسود. السعر 3995$

كلاهما من Akris من Patchwork Boutique

نظارات شمسية من Dita by Dita Von Teese



توب من Akris. السعر 485$

سروال من 8PM. السعر 265$

عقدان من Tolemaide. سعر الواحد 165$



فستان من 8PM. السعر 384$

حقيبة من Le Moki. السعر 862$

عقد طويل من Tolemaide. السعر 152$

عقد قصير من Tolemaide. السعر 165$



سترة بنقشة برية. السعر 1375$

تنورة بنقشة بريّة. السعر 880$

كلاهما من Akris من Patchwork Boutique

نظارات شمسية من Christion Roth. السعر 430$



توب من Ultrachic. السعر 291$

حقيبة من Renaud Pellegrino من Patchwork Boutique. السعر 2290$

سروال من 8PM. السعر 265$

