موديلات فساتين سهرة لبنانية آخر موضة ربيع وصيف 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - تميزت عروض أسبوع الموضة العربي في دبي بمجموعة كبيرة من إبداعات المصممين اللبنانيين، فكشفت أشهر الأسماء عن مجموعاتها الجديدة من أزياء كوتور ربيع وصيف 2020 والتي تميزت بفخامة الخامات وجودة التطريز.
فساتين سهرة لبنانية بتوقيع رامي قاضي
ركز المصمم العالمي رامي قاضي على الألوان الصارخة المتمثلة في نغمات البرتقالي والفوشيا والأزرق الجرئ Royal blue وكلها درجات تناسب مختلف ألوان البشرة لا سيما السمراء.
أحببنا الأكمام المنفوخة التي زينت الفساتين المحددة للقامة، كما خطفت أنظارنا الفساتين المنفوشة المؤلفة من طبقات متساوية.
فساتين سهرة من مجموعة شربل زوي
تتميز تصاميم شربل زوي Charbel Zoe بالجرأة فهى تأتي دومًا لتجمل قامة من ترتديها بفضل القصات المعانقة للقوام، أحببنا الفساتين الـ V Neck المنسدلة في نعومة والفساتين المصممة بكتف واحد One Shoulder dresses وتلك المزدانة بكشاكش ناعمة على التنورة.
فساتين سهرة من توقيع حسين بظاظا
كالعادة الفخامة والتفرد كانا حليفا تصاميم المبدع حسين بظاظا Hussein Bazaza والذي قدم موديلات رائعة بمزيج من الأسود والفضي اللامع، من جهتنا أحببنا القطع المزودة بحزام أسود عريض منحها لمسة كاجوال شبابية ونُسقت بعض التصاميم مع قفازات طويلة تصل إلى الكوع ذكرتنا بأناقة نجمات الخمسينات.
فساتين سهرة من عرض نجا سعادة
تميز عرض المصمم نجا سعادة Naja Saade بالتنوع من حيث القصات والألوان فشهدت المجموعة حضور مميز للفساتين المنفوشة القصيرة والطويلة، أيضا حجزت الفساتين المزودة بكابات طويلة لنفسها مكانا على منصة العرض وقدمت بألوان باستيلية أو بالأخضر الزمردي.
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