عبايات وقفاطين غاية في الفخامة من جويل مادرينيان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - لطالما عبّرت خبيرة الجمال اللبنانية جويل ماردينيان عن مدى حبها لارتداء القفاطين والعبايات، ويظهر ذلك جليًّا في اطلالتها المختلفة بهذه التصميمات الأنيقة.

ولأنّ جويل ماردينيان تُعتبر واحدة من أيقونات الموضة بالعالم العربي، وملهمة للكثير من الصبايا بعالم الأزياء، فإنّ اطلالتها بموديلات العبايات ذات اللمسة الفخمة، سوف تمنحكِ الكثير من الأفكار للتجديد أو التغيير في ستايلِك، وهو ما كان خيارنا اليوم لمجموعة مميزة من عبايات وقفاطين غاية في الفخامة من جويل ماردينيان.

قفطان أنيق بفروع الأشجار الذهبية

قفطان أنيق بفروع الأشجار الذهبية





لفتنا هذا الموديل للعبايه الواسعة مع رسومات الأشجار بلمسة ميتالك عصرية، تمنحك لوك غنيًّا ومترفًا في المناسبات المسائية، كما أنّ التصميم الواسع يجعله مناسبًا لكل الصبايا، نسقيه على طريقة جويل مع صندل وشنطة سوداء، ويمكنكِ كذلك اعتماد الحجاب الأسود لاطلالة متناغمة أكثر.



عبايه سوداء بسيطة مع لمسة مترفة من تطريزات الكتف

عبايه سوداء بسيطة مع لمسة مترفة من تطريزات الكتف



الفخامة لا تعني الكثير من التطريزات، فلمسة بسيطة من الممكن أن تضيف لاطلالتِك، كهذه العبايه السوداء التي اختارتها جويل ماردينيان، مع لمسة الريش الأنيقة على الكتف، وأكمام الواسعة، بإمكانكِ ارتداؤها في أيّ وقت سواء المساء أو النهار، مع كلتش مترف بسيط باللون الأحمر مثلًا أو الفضي، وحذاء أسود مفتوح أنثوي.





قفطان مطرز جذاب للسهرات من جويل ماردينيان

قفطان مطرز جذاب للسهرات من جويل ماردينيان





أما هذا القفطان، فيمكنكِ اعتماده في السهرات، فقد أعجبنا الموديل الذي يُبرز جمال وأنوثة جويل، وتنسيقها الرائع للكلتش باللون الأحمر، مع الصندل المفتوح الأنثوي، بالإضافة إلى اللمسة الجريئة لفتحة الساق بالقفطان.

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القفطان الباستيل الناعم من جويل

القفطان الباستيل الناعم من جويل



ولكن إذا كنتِ تبحثين عن قفطان أكثر نعومة، فإليكِ هذا الموديل من جويل ماردينيان بدرجات البيبي بلو مع الورود الذهبية اللامعة، وتطريزات الورود الخضراء على الصدر، لهذا فقد نسقته معه ميني شنطة لتتناغم مع التطريزات.



بهذا الألبوم إليكِ مجموعة مميزة من قفاطين وعبايات جويل ماردينيان.. ما رأيكِ بها؟

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