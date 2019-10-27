بين الصيف والشتاء.. كيف تختار أفضل سروال لجسمك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - ربما تبحث عن الملابس التي تلائم الطقس الحالي المحير الذي يمزج بين الحر نهارًا والمعتدل ليلًا.



ويعد أفضل خيار في هذه الأيام نهارًا، الشورتات والسراويل القصيرة، لكنها لا تلائم كل المناسبات والأماكن، فعلى سبيل المثال لا تستطيع أن ترتديها في المناسبات الرسمية مثل حفلات الزفاف، كما أنك لن تستطيع ارتداءها في عملك.

النظارات الشمسية الملونة ترند هذا الموسم



إضافةً إلى الشورتات والسراويل القصيرة، توجد تشكيلة كبيرة ومتنوعة من السراويل التي تستطيع ارتداءها في فصل الصيف التي تُصنع من أقمشة خفيفة تسمح لك بالكشف عن ساقيك، وأن تشعر بالهواء، كما أنها تسمح لك بحرية الحركة.

لمتابعة الموضوع كاملاً أنقر هنا.