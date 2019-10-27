مجوهرات ونظارات عصرية على طريقة نجود الشمري

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - اشتُهرت المدونة السعودية واليوتيوبر نجود الشمري بطريقة عفوية، بدأت من مشاركة شقيقها فيديوهات يومية عبر اليوتيوب، ثم فتحت قناتها الخاصة التي حققت شهرة واسعة في الوطن العربي، وصُنِفَت في 2017 من أكثر 10 سيدات عربيات تأثيرًا ومتابعة على شبكات التواصل الاجتماعي.

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وعُرِفَت نجود بتجميل إطلالاتها بمجوهرات ناعمة أنثوية من ماركات عالمية مختلفة، غلب عليها التكرار، ونظارات عصرية ومميزة نسقتها بشكل مختلف في كل إطلالة، جمعنا لكِ -عزيزتي- اليوم عدة صور لتنسيقاتها المختلفة التي يمكنك أن تستوحي منها أفكارًا تجمّل مظهرك.

تجملت نجود بخاتم وأساور ناعمة من علامة "ڤان كليف"، وجمَّلت يدها الأخرى بإسورة سوداء وأخرى بُنية من الجلد، وتزينت في الإطلالة الثانية بنظارات ضخمة مزينة بالأبيض من الأعلى، وساعة يد من علامة "رولكس"، و3 أساور ناعمة مزينة بفصوص ملونة.

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وأكملت أناقة أزيائها البيضاء بخاتم طويل بفصين ملونين، وآخر بفص ماسي مع إسورة سوداء عريضة، واختارت في إطلالة رابعة ساعة "رولكس" فضية مزينة بالذهبي مع نظارات شبابية ضخمة.

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وتميزت في إطلالة أخرى بنظارة ذهبية بإطار أسود مع ساعة ذهبية وإسورة ناعمة، وجمعت في إطلالة شبابية إسورتين فضيتين مميزتين مع قميص أبيض، وجملت عباءتها السوداء بخاتم وإسورتين من "ڤان كليف"، وزينت معصمها الآخر بإسورتين فضيتين، وزينت أحد أصابعها بخاتمين أحدهما مزين بفص فضي.

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