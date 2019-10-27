صيحات أحذية من أسبوع الموضة في لندن لموسم ربيع 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - ضمن فعاليات أسبوع الموضة في لندن لموسم ربيع وصيف 2020، برزت الكثير من عروض الأزياء المميزة حيث شاهدنا الكثير من الاتجاهات الخاصة بالأحذية، والصيحات التي ستشكل اطلالاتنا في الربيع المقبل من دون أدنى شك.

وقد سيطرت الصنادل بأشكال متنوعة على أغلب عروض الأزياء، حيث ظهرت في عرض Simone Rocha مزينة بقطع الكريستال وأشرطة جلدية طويلة مربوطة في الكاحل.

Simone Rocha



أما في عرض Ports 1961 فقد كانت من جلود مختلطة بظلال اللونين الوردي والأحمر، إضافة إلى النقشات المطبعة بجلد الحيوانات والميتالك.

أما في ما يتعلق بالأحذية ذات الكعب العالي، فقد كانت متنوعة، حيث ظهرت تقليدية في عرض Burberry باستثناء الأقراص الذهبية الضخمة المتدلية منها.

في حين كان عرض Marques'Almeida أكثر جرأة، إذ ظهرت بشكل أضخم وبألوان نارية يزينها الريش.

David Koma





وفي عرض J.W Anderson ظهرت الأحذية الكريستال الشفافة الشبيهة بحذاء سندريلا.

ومن المؤكد أنّ الأحذية السوداء الكلاسيكية كان لها الحضور الأبرز في عروض لندن بخاصة في عروض وToga وDavid Koma.Roland Moure

وقد جمعنا لكم صورًا لأجمل الأحذية التي عرضتها أهم دور الأزياء، لمعرفة اتجاهات الموضة في الموسم المقبل،

شاهدوا الصور واستوحوا ما يتناسب مع أذواقكم.

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