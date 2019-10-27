أنجلينا جولي تخطف الأنظار في فستان شراريب براق

بدأت أنجلينا جولي Angelina Jolie بالترويج لفيلمها الجديد ماليفسانت في جزئه الثاني Maleficent 2، وقد وصلت مؤخرًا إلى طوكيو لحفل خاص بالفيلم، برفقة أبنائها مادوكس Madox وزاهارا Zahara وقد تألقت كعادتها في المناسبات الكبيرة وعلى السجادة الحمراء، في اطلالة لافتة ومميزة في فستان شراريب باللون الفضي البراق خطفت به الأنظار، ودخلت من خلاله قائمة النجمات الأكثر أناقة لهذا الأسبوع، ولا سيّما أنها بدت مشرقة ومتألقة وسعيدة أيضًا، وإليكِ تفاصيل هذه الاطلالة.

وصلت أنجلينا جولي Angelina Jolie إلى حفل افتتاح فيلم ماليفسانت في جزئه الثاني Maleficent 2 في مدينة طوكيو، في فستان مميز مصنوع من الشراريب البراقة موضة هذا الموسم، وقد اختارته من دار رالف أند روسو Ralph&Russo بتصميم مميز من دون أكمام، وبقصة منسدلة وصل طوله حد الكاحل، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون الفضي، وأقراطًا ماسية لافتة.

اقرأ أيضًا:

Advertisements

أحدث موديلات فساتين سهرة للمحجبات لتكوني دائما مُتألقةً

حضرت أنجلينا Angelina الحدث برفقة أبنائها، وقد اختارت مادوكس Madox الذي شاهدناه أنيقًا في اطلالة في بدلة رسمية باللون الأسود، وزهارا Zahara التي اختارت فستانًا أسود بتصميم ناعم وشبابي من الدانتيل، ونسقت معه حذاءً أسود بكعب متوسط، وقد توسطتهما أنجلينا باطلالتها البراقة الساحرة.

شاهدي اطلالة أنجلينا جولي Angelina Jolie الساحرة التي خطفت بها الأنظار في حفل افتتاح فيلم ماليفسانت في جزئه الثاني Maleficent 2 في طوكيو، برفقة أبنائها والتي اعتمدت فيها فستان شراريب من رالف أند روسو Ralph&Russo.