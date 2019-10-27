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نشرت الفنانة السورية، نسرين طافش، صورة لها عبر إنستجرام، في أثناء تكريمها من مستشفى لعلاج أورام سرطان الثدي.
وعلقت "طافش" على الصورة "مبروك لمئة ألف امرأة مصرية انتصارها على مرض السرطان، بفضل الله أولا، وبإيمانهن وقوة إرادتهن، ومساعي المستشفى الجبارة، وطاقمها الطبي الرائع الذي وفر العلاج والدعم المعنوي لجميع السيدات".
وأضافت "شكرا على التكريم، وأنتم من يجب أن يُكَرَم، سواء السيدات اللواتي تشافين، وطاقم بهية بالكامل.. أنعم الله عليكم جميعا بنعمة الصحة والعافية".
كانت هذه تفاصيل خبر نسرين طافش: مبروك لـ 100 ألف مصرية انتصارهن على السرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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