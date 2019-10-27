نسرين طافش: مبروك لـ 100 ألف مصرية انتصارهن على السرطان

نشرت الفنانة السورية، نسرين طافش، صورة لها عبر إنستجرام، في أثناء تكريمها من مستشفى لعلاج أورام سرطان الثدي.

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وعلقت "طافش" على الصورة "مبروك لمئة ألف امرأة مصرية انتصارها على مرض السرطان، بفضل الله أولا، وبإيمانهن وقوة إرادتهن، ومساعي المستشفى الجبارة، وطاقمها الطبي الرائع الذي وفر العلاج والدعم المعنوي لجميع السيدات".

وأضافت "شكرا على التكريم، وأنتم من يجب أن يُكَرَم، سواء السيدات اللواتي تشافين، وطاقم بهية بالكامل.. أنعم الله عليكم جميعا بنعمة الصحة والعافية".