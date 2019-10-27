بالفيديو.. "ذا روك" يتغزل بوالدته في عيد ملادها الـ71: أنتٍ نعمة

تغزل الممثل العالمي داوين جونسون، الشهير بـ"ذا روك"، عبر حسابه على إنستجرام، في والدته بمناسبة عيد ميلادها الـ71، من خلال مقطع فيديو، مصور ظهر خلاله رفقتها.

وأرفق تعليقا على مقطع الفيديو "71 سنة، عيد ميلاد سعيد لأحسن أمٍ يمكن أن يحظى بها رجل، فهي نعمة، عائلتنا ممتنة للغاية لأنك جزء منها، وكونك مثلا أعلى لأشقائي الصغار، اذهبي الآن واستمتعي بعطلة نهاية أسبوع عيد ميلادك في فيجاس".

وسبق أن فاجأ "ذا روك"، والدته، في احتفالات الكريسماس من العام الماضي، بشراء منزل جديد لها، وكتب عن ذلك "اشتريت لأمى منزلاً جديدًا، طوال حياتنا عشنا فى شقق صغيرة في جميع أنحاء البلاد، وتنقلنا مثل الغجر من ولاية إلى أخرى، المنزل الأول الذي كان والداي يعيشان فيه، هو المنزل الذي اشتريته لهما في عام 1999".

وينتظر "ذا روك" عرض فيلمه الجديد JUMANJI 2، يوم 15 ديسمبر المقبل، ويشاركه في دور البطولة، الممثل العالمي كيفين هارت، وكل من "كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل".