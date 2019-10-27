"هي زهقانة.. أنا مالي".. بسمة وهبة تشتكي ابنتها لمتابعيها

مقطع فيديو طريف نشرته الإعلامية بسمة وهبة، يجمعها بابنتها الصغيرة "خديجة"، عبَّرت من خلاله عن عدم حبها للإجازة المدرسية، لرغبة طفلتها في الخروج.

من أمام الفيلا التي تقطن بها الإعلامية بسمة وهبة، سجلت مقطع فيديو، جمعها بابنتها "خديجة"، ونشرته عبر حسابها على إنستجرام: "خديجة بنتي مطلَّعة عيني، وعاوزة أشتكيها.. في الجو ده والناس ما بتنزلش وتلزم البيوت.. حضرتها زهقانة وعاوزة تعمل حاجة.. أنا نزلت أنا وهي، وركبنا العربية، ومش عارفين هنروح فين، ممكن تفيدونا، إحنا في مدينة السادس من أكتوبر.. نروح فين؟.. نعمل إيه؟.. الإجازة بتاعت المدرسة بتيجي على دماغي".

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وشاركت الصغيرة، في مقطع الفيديو، وقالت "عاوزة أخرج في أي حتة"، لترد عليها والدتها: "بسم الله توكلنا على الله.. يلا بينا".

وعقب ذلك، نشرت "بسمة" مقطع فيديو آخر مع طفلتها، بعنوان: "ليه المدرسة إجازة.. خليهم يلغوها".

وتلقت الإعلامية، العديد من تعليقات متابعيها حول المقطع الطريف "حرام عليكي عقدتي البت"، "وأنا كمان والله بكره الإجازات"، "كل الأمهات كدا"، "حبيبتي ربنا يخليها ليكي".