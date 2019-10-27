صور.. أحلام تتألق بـ"الوردي الفاتح" في "The Voice"

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نشرت الفنانة أحلام، مجموعة من الصور لها، عبر إنستجرام، من كواليس الحلقة السادسة من برنامج "The Voice" الموسم الخامس، المذاع حاليا على شاشة "mbc مصر"، وظهرت خلالها بإطلالة، باللون الوردي الفاتح، مرتدية فستانا قصيرا من الحرير.
وعلقت أحلام، على ما دار خلال حلقة الأمس، معبرة عن فخرها بالأصوات في فريقها، ومعربة عن أسفها للأصوات التي غادرت البرنامج "عشان تشوفون بس فريقي، وكلهم حبيتهم، واخترتهم، بس هذا قانون البرنامج، مبروك لبنت الجزائر عايدة، وللآن في أصوات رهيبة.. وحظ أوفر لـ ياسمين".
وبدأت المرحلة الثانية من برنامج The Voice، مساء السبت 26 أكتوبر، وتتبقى حلقتين عن العروض المباشرة.
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