أبرز القطع من عرض مجموعة " جيامباتستا فالي و إتش آند إم".. والأسعار معقولة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في ليلة الخميس الماضي، عُرضت مجموعة ""H&M x Giambattista Valli" في روما، احتفالاً بالتعاون الذي طال انتظاره.

وقامت كيندال جينر؛ والتي تم تعيينها الوجه الإعلاني للمجموعة؛ بافتتاح واختتام العرض الملحمي، مرتديةً في البداية فستانًا قصيرًا من التول الوردي الفاتح منسقًا مع زوج من أحذية بوت الجورب من الدانتيل الأحمر، وأنهت العرض بفستان قصير من التول الأحمر الجريء المزين بطبقاتٍ من الطيات والكشاكش، والذي تميز بذيلٍ متدفق على الأرضية، منسقٍ مع زوجٍ من صنادل الكعب العالي بحزام الكاحل باللون نفسه.

Advertisements

كما شاركت في العرض نخبة من العارضات أمثال أوسلو غريس، ليسلي هوينو، مارا كاسانبايرو، كوهي تاكاباتاكي وغيرهن.

وتضم التشكيلة فساتين التول الفخمة، وبدلات الجمبسوت المزينة بالكشكشة وجاكيتاتٍ أنيقة، فضلاً عن بعض قطع الأزياء الرجالية، إلى جانب حقيبة يدٍ على شكل قلب.

وتتراوح أسعار قطع المجموعة بين 38 دولارًا أمريكيًا و511 دولارًا أمريكيًا.