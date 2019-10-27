شاهدي أجمل وأغرب إطلالات كايتي بيري لعام 2019 في عيد ميلادها

تحتفل اليوم النجمة كايتي بيري Katy Perry بعيد ميلادها الـ 35، وبهذه المناسبة قمنا بجمع أبرز اطلالاتها التي اعتمدتها في عام 2019، والتي كانت كثيرة وفي مناسبات مختلفة، وقد تنوعت هذه الاطلالات بين التنسيقات الأنيقة ذات الطابع الأنثوي الناعم، وبين التنسيقات الغريبة وغير المؤلفة، والتي كانت كثيرة هذا العام وسنترككِ مع أبرز هذه الاطلالات المتنوعة التي اختارتها كاتي بيري Katy Perry هذا العام.

أغرب اطلالات كايتي بيري في 2019

شاهدنا كايتي بيري Katy Perry في عدد من الاطلالات الغريبة ذات الطابع المجنون هذا العام، والتي حاولت من خلالها لفت النظر وشد عدسات المصورين، ولا سيما الاطلالة التي اختارتها في حفل الميت غالا Met Gala والتي كانت عن فستان قصير براق من فوقه قفص معدني مزين بالشموع، وبدت فيه مثل الثريا المعلقة، أو الاطلالة التي تنكرت فيها شطيرة من البرغر، أو اللوك الذي اعتمدته على المسرح، وبدت واستوحته من آلة البيانو وغيرها من الاطلالات الغريبة.

أجمل اطلالات كايتي بيري هذا العام

بالمقابل شاهدنا كايتي بيري Katy Perry في عدد من الاطلالات المميزة التي تألقت فيها بأسلوب أنثوي ناعم، مع لمسات من العصرية مثل الفستان الأوف شولدرز المعرق بالورود الذي اختارته مؤخرًا، أو الفستان الميدي الذهبي بقصة الكتف الواحدة، أو الفستان المعرق بدرجات اللون الأزرق الذي اختارته من ديان فون فورستنبورغ Diane Von Furstenberg في إحدى المناسبات.

في عيد ميلاد كايتي بيري Katy Perry الـ 35، شاهدي بالصور أجمل اطلالاتها وأكثرها غرابة التي اختارتها في عام 2019، والتي برهنت من خلالها أنها من النجمات المميزات والمثيرات للجدل.

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