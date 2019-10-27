أمور مهمّة سنحفظها من عرض "غوتشي" لموسم ربيع وصيف 2020 في ميلان

بعد مرور خمسة أعوامٍ على تسلّمه المهام الإبداعية في غوتشي Gucci، وجد المدير الإبداعي أليساندرو ميشيل أنه حان الوقت كي يخطو خطوة جديدة ومختلفة عمّا اعتدنا أن نراه على منصّات الدار خلال فعاليات أسبوع الموضة، طبعاً، لم يخلُ الأمر من الغرابة والأمور غير المألوفة وحسب قول ميشيل إنها تشبهه لكنه قد ملّ أو حتى لا يريد أن يكرّر ذاته ويصبح مملّاً لعاشقي الموضة.

إذاً آفاقٌ جديدة دعانا إليها أليساندرو ميشيل في عرض ربيع وصيف 2020: مكان العرض كان أصغر من الموسم الماضي والأضواء الحمراء ملأت المكان لكنها سرعان ما تبدّلت إلى اللون الأبيض مع بدء دخول العارضين.

اختلط العرض بين الإطلالات الأنثوية والذكورية: فالإطلالات الإحدى والعشرون كانت عبارة عن لوكات اتّشحت باللونين الأبيض والبيج على السجادة المتحرّكة لتكوّن شكلاً من أشكال التعبير عن ذات حسب أليساندرو لتمثّل من بعدها الأفكار الجديدة لغوتشي.

أقرأ أيضًا:

"غوتشي" لم تتعلم الدرس وتطرح "عمامة" مُهينة للبيع على موقع "نوردستورم" الفاخر

رؤية غوتشي لربيع وصيف 2020

تقنية الـ Tailoring: تماماً كالكثير من صانعي الموضة، حصلت تقنية الـ Tailoring على حصّتها خلال عرض غوتشي في ستايل التنانير المتوسّطة الطول أو البذلات التي كانت مستقيمة ومزيّنة بالأزرار الذهبية على الجاكيت وأحياناً مع الجيليهات أو تلك المحدّدة بالحزام على الخصر. حتى أن هذا الستايل الرسمي دخل على القمصان التي أخذت القصّة المستقيمة والواسعة.

الأقشمة الشفّافة: ماذا لو بدت امرأة غوتشي مثيرة ولافتة للأنظار؟ هذا التساؤل طرحه أليساندرو ميشيل ولم يتردّد في الإجابة عنه بإدخال الكثير من الأقمشة الشفّافة مثل الدانتيل والموسلين الشفّاف الملوّن في التنانير ذات الفتحة الواسعة على الساق.

Advertisements

الأحذية المسطّحة: العملية والتجدّد اللذين كانا محط التركيز الأكبر، ظهرا في الأحذية المسطّحة أي أحذية اللوفر التي نُسّقت مع كامل اللوكات حتى مع الفساتين التي أكملها مع الجوارب السميكة واللامعة.

النقشات والطبعات: اعتدنا دوماً في عروض غوتشي على الكثير من الطبعات والنقشات، لكن هذه المرّة كانت محدّدة ببعضها مثل نقشة البولكا دوت أو طبعة الـ seashell التي تناسب أجواء الصيف كثيراً كما وحرف الـG أي شعار الدار الجديد باللون الأبيض.

أكسسوارات الـVintage: أخذت أكسسوارات غوتشي طابع الـVintage خاصّة في النظارات المربّعة الكبيرة ذات الزجاجات الملوّنة مع السلسال الأسود العريض الذي انسدل منها إلى جانب القفّازات المخملية أو من جلد اللاتكس باللون الأحمر.

قد يهمك ايضاً:

"غوتشي" تتربع على عرش الأزياء وفالنتينو وفندي يحتلان هذين المركزين

تعيين رينيه تيرادو مديرًا إبداعيًا لـ"غوتشي" بعد "فضيحة العنصرية"