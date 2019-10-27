للحفاظ على الرجيم في الشتاء.. 5 أطعمة تساعد على التدفئة ولا تزيد الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أسماء مرسي:

مع اقتراب دخول فصل الشتاء تعاني الفتيات من صعوبة الحفاظ على وزنهن المثالي، خاصة اللاتي يتبعن برنامجًا غذائيًا معينًا، بسبب تناول الطعام بكثرة على مدار اليوم، وخاصة أثناء السهر، للشعور بالدفء.

وتعد التغذية السليمة، ونوعية الغذاء عاملان رئيسيان في الحفاظ على الوزن المثالي.. الدكتور حازم علي، أخصائي التغذية، يوضح لمصراوي أنواع المأكولات المناسبة لأجواء فصل الشتاء، والتي تساعد على التدفئة وفي نفس الوقت لا تسبب السمنة، ونستعرضها لكم في السطور التالية:

- ماذا نأكل من الخضروات؟

يعتبر الخس؛ من أجود أنواع الخضار التي تنقص الوزن لعدم احتوائه على سعرات حرارية عالية. وبينما يساعد الفجل، قليل السعرات الحرارية، على حرق الدهون في الجسم، يزيد الجزر الشعور بالشبع، ويساعد علي تقليل الوزن بشكل سريع، لأنه منخفض السعرات الحرارية.

البروكلي أيضًا يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع، وبالتالي إنقاص الوزن.

Advertisements

- شوربة خضار مع قطع فراخ

تعد الشربة من الأكلات المفضلة في الشتاء، إذ تساعد على تدفئة الجسم وتسهل عملية الهضم.. وتعتبر شوربة الخضار؛ من المأكولات التي تساعد على تقليل الإصابة بالسمنة، لأنها لا تحتوي على سعرات حرارية عالية. كما تزيد الشعور بالشبع، وتمنح الجسم العناصر الغذائية المطلوبة بسبب تنوع مكوناتها (قطع فراخ + جزر + بازلاء+ وغيرها).

- الشوفان.. وجبة فطور مميزة

الشوفان؛ هي وجبة فطور رائعة في أجواء الشتاء، لأنها تساعد على الشعور بالشبع لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف والبروتينات، والحرص على تناولها يساهم في تقليل دهون الجسم.

- التونة الحارة

التونة تساهم في التخلص من الوزن الزائد بشكل سريع، وتعتبر مصدرًا هامًا يمد الجسم بالبروتين، وتقليل نسبة الكوليسترول الضار.