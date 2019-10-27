سوسن بدر تبدأ تصوير مسلسلها الجديد "بخط الإيد"

بدأت الفنانة سوسن بدر، تصوير أولى مشاهدها في مسلسل "بخط الإيد" والذي من المفترض أن تجسد فيه شخصية "صفاء".

وطلبت سوسن بدر، من جمهورها، عبر حسابها على إنستجرام، الدعاء لطاقم عمل مسلسل "بخط الإيد"، وهو من إخراج شيرين عادل، وتأليف هالة الزغندي.

Advertisements

ومن المقرر أن تظهر الفنانة، خلال العمل الجديد، بـ"لوك" شعر أبيض أيضًا، حيث اتضح ذلك من صورتها عبر إنستجرام، خلال وضع اللمسات الأخيرة من المكياج، قبل التصوير.

مسلسل "بخط الإيد" من بطولة الفنان أحمد رزق، ومن المقرر عرضه نهاية العام بعيدا عن موسم دراما رمضان.

وكان آخر أعمال سوسن بدر مسلسل "أبو العروسة 2" مع الفنان سيد رجب.

يذكر أن مسلسل "بخط الإيد"، هو أول عمل للفنانة سوسن بدر، بعد تعافيها من أزمة صحية تعرضت لها خلال الفترة الماضية، واضطرت بسببها للاعتذار عن عدم المشاركة في عضوية لجنة تحكيم مهرجان الجونة السينمائي.