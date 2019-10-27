أثارت والدة المدون والبلوجر "بولا سالم"، ضجة كبيرة، بين رواد تويتر، حينما شارك لها مقطع فيديو، في أثناء أدائها رقصة خلال إحدى المناسبات، والتي ظهرت خلالها وكأنها الفنانة مها أبو عوف، نتيجة لتقارب الشبه بينهما.
وأرفق بولا، تعليقا على الفيديو: "الست القمر دي تبقى مامتي".
وشارك مقطع آخر، وعلق عليه: "وأنا برقص مع القمر، كل شوية أعيد الفيديو، ومبسوط وأنا شايفها بترقص وفرحانة".
وتفاعل عدد كبير من متابعي "بولا سالم"، مع مقطعي الفيديو، حيث شاهدهما نحو 61 ألف شخص، بالإضافة لمئات التعليقات، والتي كان من أبرزها: "احنا بنشوفها شبه مها أبو عوف.. قمر وروحها حلوة جدا.. إيه الحلاوة دي بعد العمر ده.. اللي لفت نظري كمية الرومانسية اللي بينكم.. أنا افتكرتها مها أبو عوف".
بولا سالم، هو واحد من أشهر المدونين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة إنستجرام، ويبلغ عدد متابعيه نحو 332 ألفا، وهو مالك لسلسة مطاعم شهيرة في القاهرة والإسكندرية.
كانت هذه تفاصيل خبر شبيهة مها أبو عوف تشعل تويتر بفيديوهين.. وابنها: "مبسوط عشان بترقص وفرحانة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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