نشرت الفنانة السورية كندة علوش صورة عبر إنستجرام، مع الفنانة القديرة رجاء الجداوي، خلال حضورهما حفل إطلاق مبادرة "دكان الفرحة" لتيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية. وكتبت كندة: "مع حبيبتي ست الكل رجاء الجداوي، أثناء حضور حفل إطلاق دكان الفرحة لتيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية وتسليم 100 عروسة تجهيزات الزواج برعاية صندوق تحيا مصر". وأضافت كندة: "الحقيقة مبادرة رائعة والفرحة اللي كانت على وجوه العرايس لا توصف، سعيدة باليوم اللي قضيتوا معاهم وسعيدة أكتر لمعرفتي إنه لسه في مئات العرايس هيتم تجهيزهم". Advertisements وردت الفنانة رجاء الجداوي على كلمات كندة علوش قائلة: "بحبك يا كنده". و"دكان الفرحة" مبادرة أطلقها صندوق تحيا مصر، تستهدف توزيع 250 ألف قطعة ملابس مجانا على طلاب الجامعات والأسر الأكثر احتياجا، بدأت المبادرة من المنيا وتم تنظيم معرض ضم 17 ألف قطعة ملابس، وسيتم توزيع الملابس من خلال تنظيم مجموعة من المعارض في إطار مبادرة "دكان الفرحة" داخل الجامعات المصرية وبمختلف المحافظات، بالتعاون مع بنك الكساء المصري وبالتنسيق مع رؤساء الجامعات لحصر أعداد الطلاب الأولى بالرعاية بكل جامعاتها.

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كانت هذه تفاصيل خبر كندة علوش تنشر صورتها مع رجاء الجداوي في "دكان الفرحة": مبادرة رائعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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