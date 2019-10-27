تعتبر الكفتة من الأكلات التي يفضل الكثيرون تناولها، لذلك نقدم لكٍ طريقة عمل رول الكفتة بالجبنة، على طريقة الشيف شربيني، مقدم برنامج "الشيف"، على "سي بي سي سفرة". مقادير عمل رول الكفتة بالجبنة لحمة مفرومة. صوص باربكيو. دبس رمان. ملح. فلفل أسود. قرفة. بصل. بهارات. جوزة الطيب. توست. بابريكا. جبنة موتزاريلا. Advertisements جبنة جودة. ثوم. بيض. طريقة التحضير يخلط التوست المقطع مع ملح وفلفل وقرفة وجوزة الطيب والبابريكا ويضاف إليه البيض و الزعتر و الباربكيو و دبس الرمان في الكبة. يضاف البصل والثوم في الكبة مع البهارات و خليط التوست. تضاف اللحمة المفرومة إلى الخليط وتقلب جيداً. يرفع الخليط على ورق زبدة ويحشى بالجبنة وترفع في قالب الفرن تدهن بخليط الباربكيو و دبس الرمان و تدخل الفرن حتى تنضج تماماً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رول الكفتة بالجبنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.