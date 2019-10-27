أحلام تطل برشاقة عارضات الأزياء في أحدث جلسة تصوير بعد خسارة وزنها

تواصل الفنانة أحلام، نشر صور جديدة لها من جلسات تصوير خضعت لها خلال الأسابيع الماضية، تستعرض من خلالها شكلها وقوامها وجمالها.

وبدا التغيير الكبير واضحاً في اللوك الذي اعتمدته أحلام بـ اللوك، خصوصاً بعدما خسرت الكثير من وزنها، وأصبحت تتمتع بقوام يشبه قوام عارضات الأزياء، وهذا ما شجعها على أن تستعرض شكلها في جلسة تصوير لا تخلو من الجرأة المحتشمة، من خلال وضعيات التصوير والماكياج والملابس التي اختارتها، فهي اختارت ماكياج أظهر ملامح وجهها المتناسقة، وارتدت "سالوبيت" من قماش الجينز، الذي أبرز خصرها ورشاقتها من دون أن تجد أنها بحاجة لأن تخفي بعض العيوب من جسمها، لأنها تخلصت منها.

يشار إلى أن أحلام، أكدت أكثر من مرة أن إطلالاتها طبيعية، ولا تلجأ إلى الفوتوشوب .

من ناحية أخرى تطل الفنانة أحلام أسبوعياً من خلال الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس" إلى جانب راغب علامة ومحمد حماقي وسميرة سعيد.

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