أبرز إطلالات نجوم ستايل الشّارع خلال أسبوع الموضة في طوكيو.. جريئة للغاية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ما زالت أسابيع موضة ربيع وصيف 2020 مستمرّة بقوّة في جميع أنحاء العالم، خاصّة في طوكيو، والتي تستضيف حاليًا أسبوعها للموضة والأزياء.

ونعلم جميعًا أنّ طوكيو تتفوق دائمًا على باقي المدن العالمية عندما يتعلّق الأمر بالأناقة الشّخصيّة، وهذا الموسم لم يكن مختلفًا، كان اختيار الأزياء الجريء هو المفضّل لدى نجوم أسلوب الشارع، فاجتاحت شوارع طوكيو طبعات الكاروهات في مختلف أنماطها وفي ظلال نابضة بالحياة، وزينت السترات والبلايزر والسراويل والقبّعات والمعاطف.

كما برزت المعاطف والسترات الضّخمة في أحجام مبالغ فيها إلى جانب قطع مطبعة جريئة تمّ تنسيقها بنمط الطبقات، أما بالنسبة للإكسسوارات، فقد رصدنا العديد من البوتات بنعل البلاتفورم المرتفع للغاية، إلى جانب الأحذية الرياضية وحقائب اليد في أشكال مميّزة.