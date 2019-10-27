مع بداية فصل الشتاء دائما ما تبحث السيدات عن أطباق ووجبات تساعد على التدفئة ولذلك تقدم "هُن" طريقة عمل عدس بالأرز والطشة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير عدس بالأرز والطشة نصف كيلو عدس أصفر جزرة كبيرة 2 ثمرة طماطم 1 بصلة 1 ثمرة بطاطس 6 فص ثوم ماء الطشة بصلة مفرومة كمون ناعم شطة ناعمة Advertisements سمنة ملح فلفل أسود 3 ملعقة كبيرة أرز طريقة تحضير عدس بالأرز والطشة يسلق العدس في الماء مع قطع الطماطم والبطاطس والجزر والبصل والثوم يضرب الخليط فى الخلاط يسلق الأرز في الماء الطشة يشوح البصل في السمنة على النار يضاف الكمون والشطة والملح والفلفل الأسود يوضع خليط العدس في حلة على النار ثم يضاف له خليط الأرز والطشة يقلب العدس ويقدم

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