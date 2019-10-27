أعراض الغدة الدرقية.. الأسباب والعلاج

تؤثر الغدة الدرقية على جميع عمليات التمثيل الغذائي في الجسم تقريبًا. يمكن أن تتراوح اضطرابات الغدة الدرقية من دراق صغير غير ضار (غدة مكبرة) لا يحتاج إلى علاج للسرطان الذي يهدد الحياة.

مشاكل الغدة الدرقية الأكثر شيوعا تنطوي على إنتاج غير طبيعي لهرمونات الغدة الدرقية.

الكثير من هرمون الغدة الدرقية يؤدي إلى حالة تعرف باسم فرط نشاط الغدة الدرقية.

يؤدي الإنتاج غير الكافي للهرمونات إلى قصور الغدة الدرقية. على الرغم من أن التأثيرات قد تكون مزعجة أو غير مريحة، إلا أنه يمكن إدارة معظم مشكلات الغدة الدرقية بشكل جيد إذا تم تشخيصها وعلاجها بشكل صحيح، بحسب موقع "ويب مد".

أعراض الإفراط في نشاط الغدة الدرقية

الأرق

الهلع

دقات قلب متسارعة

التهيج

زيادة التعرق

اهتزاز

القلق

مشكلة في النوم

ترقق رقيقة

الشعر الهش

ضعف الأظافر

ضعف العضلات

فقدان الوزن

عيون منتفخة

أعراض قصور الغدة الدرقية

إعياء

جلد جاف

زيادة الحساسية للبرد

مشاكل الذاكرة

الإمساك

كآبة

زيادة الوزن

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ضعف

معدل ضربات القلب البطيء

غيبوبة

أسباب الإفراط في نشاط الغدة الدرقية

جميع أنواع فرط نشاط الغدة الدرقية ناتجة عن الإفراط في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية، ولكن يمكن أن تحدث الحالة بعدة طرق:

إنتاج الكثير من هرمون الغدة الدرقية.

الأورام: تتطور العقيدات في الغدة الدرقية وتبدأ في إفراز هرمونات الغدة الدرقية، ما يخل بالتوازن الكيميائي للجسم؛ قد يحتوي تضخم الغدة الدرقية على العديد من هذه العقيدات.

التهاب الغدة الدرقية تحت الحاد: التهاب الغدة الدرقية الذي يسبب الغدة "لتسرب" الهرمونات الزائدة، ما يؤدي إلى فرط نشاط الغدة الدرقية المؤقت الذي يستمر عادة بضعة أسابيع ولكن قد يستمر لعدة أشهر.

أعطال الغدة النخامية أو النمو السرطاني في الغدة الدرقية: على الرغم من ندرة فرط نشاط الغدة الدرقية يمكن أن يتطور أيضًا من هذه الأسباب.

أسباب قصور الغدة الدرقية

قصور الغدة الدرقية، على النقيض من ذلك، ينبع من نقص إنتاج هرمونات الغدة الدرقية. نظرًا لأن إنتاج الطاقة في الجسم يتطلب كميات معينة من هرمونات الغدة الدرقية، فإن انخفاض إنتاج الهرمونات يؤدي إلى انخفاض مستويات الطاقة.

تشمل أسباب قصور الغدة الدرقية ما يلي:

التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو:

في هذا الاضطراب المناعي الذاتي، يهاجم الجسم أنسجة الغدة الدرقية. يموت النسيج في النهاية ويتوقف عن إنتاج الهرمونات.

إزالة الغدة الدرقية: ربما تمت إزالة الغدة الدرقية جراحيا أو تدميرها كيميائيا.

التعرض للكميات المفرطة من يوديد: أدوية البرد والجيوب الأنفية، أو دواء القلب الأميودارون، أو بعض صبغات التباين المعطاة قبل بعض الأشعة السينية قد يعرضك إلى الكثير من اليود.

قد تكون أكثر عرضة للإصابة بقصور الغدة الدرقية إذا كنت تعاني من مشاكل في الغدة الدرقية في الماضي.

الليثيوم: هذا الدواء قد تورط أيضا كسبب لقصور الغدة الدرقية.

علاج فرط نشاط الغدة الدرقية

يقيس اختبار الدم مستويات هرمون الغدة الدرقية (هرمون الغدة الدرقية، أو T4) وهرمون منشط للغدة الدرقية (TSH) في دمك. تطلق الغدة النخامية TSH لتحفيز الغدة الدرقية لإنتاج هرموناتها. تشير مستويات هرمون الغدة الدرقية المرتفعة وانخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية إلى أن نشاط الغدة الدرقية مفرط النشاط.

قد يعطيك طبيبك أيضًا اليود المشع عن طريق الفم أو كحقن، ثم يقيس مقدار الغدة الدرقية التي تتناولها. يأخذ الغدة الدرقية لديك اليود لإنتاج هرموناته. يعتبر تناول الكثير من اليود المشع علامة على أن نشاط الغدة الدرقية مفرط النشاط. انخفاض مستوى النشاط الإشعاعي يحل بسرعة ولا يشكل خطورة على معظم الناس.

علاجات فرط نشاط الغدة الدرقية تدمر الغدة الدرقية أو تمنعها من إنتاج هرموناتها.

الأدوية المضادة للغدة الدرقية مثل الميثيمازول (Tapazole) تمنع الغدة الدرقية من إنتاج هرموناتها.

جرعة كبيرة من اليود المشع تدمر الغدة الدرقية. يمكن إجراء الجراحة لإزالة الغدة الدرقية.إذا كان لديك علاج اليود المشع أو الجراحة التي تدمر الغدة الدرقية، فسوف تصاب بقصور الغدة الدرقية وتحتاج إلى تناول هرمون الغدة الدرقية يوميًا.

علاج قصور الغدة الدرقية

سيقوم الطبيب بإجراء اختبارات الدم لقياس مستويات هرمون TSH وهرمون الغدة الدرقية. قد يعني ارتفاع مستوى هرمون TSH وانخفاض مستوى هرمون الغدة الدرقية أن نشاط الغدة الدرقية لديك خامل. قد تشير هذه المستويات أيضًا إلى أن الغدة النخامية الخاصة بك ستطلق المزيد من هرمون TSH في محاولة لتحفيز الغدة الدرقية لعمل هرمونها.

العلاج الرئيسي لقصور الغدة الدرقية هو تناول حبوب هرمون الغدة الدرقية. من المهم الحصول على الجرعة الصحيحة، لأن تناول الكثير من هرمون الغدة الدرقية يمكن أن يسبب أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية.