المُصمم راني زاخم يُطلق مجموعته الجديدة.. وهذا ما قاله لـ"فوشيا"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تميّزت تصاميم راني زاخم بالجمالية والرقي الذي يُرضي مختلف تطلّبات المرأة المواكبة لصيحات الموضة. وأطلق المصمم اللبناني راني زاخم مجموعته الجديدة الخاصة بصيف 2020، وذلك خلال الحدث الخاص بالموضة designers & brands الذي أقامته شركة lips management لصاحبها جوني فضل الله. موقع "فوشيا" كان حاضرًا وعاد بنقل لمختلف مجريات الحدث.

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