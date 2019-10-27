كيف تختار المكان المناسب للصور على الجدران؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يبدو تعليق الصور على الجدران من الأمور البسيطة والسهلة من الناحية النظرية، غير أن دمج الصور مع الديكورات الداخلية في الغرفة يعد فنا يحتاج إلى حس عال وذوق رفيع.

وأوضحت مصممة الديكور الألمانية كاتارينا زيملنج قائلة: "يرتكب المرء أخطاءً كثيرة عند تعليق الصور، فعندما يُعجب بأحد المناظر يقوم بتعليقه في أي مكان في الغرفة، وهو ما لا يتناسب مع الصورة الإجمالية للغرفة في كثير من الأحيان".

المكان المناسب

ومن جانبها، أوضحت مصممة الديكور الألمانية إنيس فروش أن تعليق الصور يبدأ باختيار المكان المناسب؛ فليس كل عمل فني يمكن تعليقه في أي غرفة. وأضافت فروش قائلة: "ما الفائدة من تعليق لوحة محفورة فائقة الجودة فوق طاولة الطعام؛ حيث إنها تظهر بشكل غير مناسب".

علاوة على أنه يجب مراعاة النمط المتبع في الغرفة؛ حيث أكدت زيملنج أنه ينبغي أن تتناغم قطع الأثاث والصور مع بعضها البعض، ومع ذلك يمكن تعليق صورة بنمط الباروك في غرفة عصرية بنمط المودرن؛ حيث تنشأ هنا نقطة تباين واعية.

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الارتفاع الصحيح

وبدوره أوضح مصمم الديكور الألماني فيليكس بيكر أن الارتفاع الصحيح للصورة يعتمد على المكان، الذي يتم منه مشاهدة الصورة، وإذا كان يتم مشاهدة الصورة بشكل عابر، فإنه يتم تعليق الصورة في مستوى ارتفاع العينين. وأضاف بيكر قائلا: "إذا تم تعليق الصورة فوق طاولة الطعام، فمن الأفضل أن يتم تثبيتها في وضع أكثر انخفاضا، حتى لا يتم إرهاق الرأس عند النظر إلى الصورة".

ومن المعتاد أن يتم تعليق الصور على الجدران الملونة، وهنا يظهر إطار الصورة أو البرواز كأنه منطقة انتقال أو عنصر وسيط إذا جاز التعبير. وأضاف بيكر أن البرواز الحديث أو العصري ينبغي أن يتناسب مع الصورة أكثر من التجهيزات والديكورات الداخلية، فمثلا يمكن للوحات الزيتية القديمة أن تتناسب مع المنازل العصرية ذات التجهيز المودرن؛ حيث إنها تعمل على إبراز التباين المثير في المنزل، غير أنها قد تبدو غير مناسبة في الغرف البسيطة.

وهناك عدة إمكانيات إذا رغب المرء في تعليق عدة صور:

صف واحد: يتم في هذا الوضع ترتيب الصور من نفس الحجم في صف واحد، كي يمكن مشاهدتها جيدا. وأوضح بيكر قائلا: "تصلح هذه الطريقة عندما تكون الصور مرتبطة ببعضها البعض، أي أنها تشكل وحدة فيما بينها".

ترتيب عشوائي: يتم الاستعانة بهذا الوضع عند الرغبة في تعليق مجموعة من الصور ليس بينها أية علاقة. وأوضح بيكر قائلا: "من الأفضل هنا أيضا أن يتم تشكيل مجموعات صغيرة من الصور ترتبط فيما بينها بشكل وثيق". وبدلا من ذلك يمكن للمرء اختيار الشكل الدائري أو المستدير بحيث يتم تعليق الصور كبيرة الحجم في المنتصف، ثم تعليق الصور الأصغر بشكل مستدير حولها.

وضع اللوحة: يعتبر هذا الوضع هو الاختيار المثالي لتعليق الكثير من الصور الصغيرة الأفقية والرأسية.