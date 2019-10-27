طريقة عمل الدوريتوس في البيت

رقائق الذرة، أو الدوريتوس من أكثر السناكس التي يحبها الاطفال ويتناولونها، ويمكنك تقديمها مع الشيبس، ومختلف السناكس المغلفة، ولكن بطريقة إعداد صحية في المنزل، وبسهولة، يستعرضها التقرير التالي. المقادير كوب دقيق. 1/2 كوب دقيق ذرة. 2 ملعقة زيت. ملعقة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة سكر. رشة كمون. رشة كركم. رشة كاري. شطة (اختياري). Advertisements طريقة التحضير تعجن كل المكونات بماء دافيء علي أن يكون قوام العجين في النهاية سميك. يترك العجين نصف ساعة ليرتاح. يقطع العجين إلى 10 أو 15 قطعة. تفرد القطع بزيت. يوضع العجين مفرود في طاسة سخنة بدون زيت أو سمن. يقلب الدوريتوس علي الوجه اﻷخر دون إحمرار. يقطع العجين مثلثات بعد رفعه من الطاسة. يقلى الدوريتوس في زيت غزير حتي يصبح لونه ذهبي. يرش وجه الدوريتوس بالكاري ويترك ليهدأ. يمكن إضافة البهارات بالأطعمة المختلفة التي تفضلينها. يقدم مع الصوص.

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