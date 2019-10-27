الكشك من الأكلات المنتشرة السريعة التحضير، وهو من أكثر الطبخات المفضّلة لدى الناس في فصل الشتاء، وبخاصة حينما يتم دمجه مع العدس الذي يعتبر من الأطعمة الشتوية. وإليك طريقة عمل كشك العدس، على طريقة الشيف" نجلاء الشرشابي". المقادير 1/2 كوب عدس بني 1/2 كوب كشك مذوب بماء بارد 4 حبات بصل مقطعة 1/2 كوب زيت زيتون ملعقة صغيرة ملح 4 فصوص ثوم Advertisements ملعقة صغيرة نعناع مجفف مطحون خبز مقطع ومجف طريقة تحضير كشك العدس - يسلق العدس بالماء حتى ينضج مع رشة ملح. - اثناء سلق العدس نضع في قدر زيت زيتون والبصل المقطع وتقلى جيدا حتى يصبح لونها ذهبي. - عندما ينضج العدس يصفى البصل جيدا ونضع زيت البصل على العدس ونأخذ البصل المصفى للتزين. - نضيف الكشك المذوب ويحرك المزيج ويترك حتى يغلي ويتكاثف نضيف له الملح اذا لزم الامر ونضيف الثوم المهروس والنعناع. - يسكب فوق الخبز المقطع المجفف وتزين بالبصل المقلي.

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