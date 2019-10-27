طريقة عمل صوابع زينب

حضري لأولادك في المنزل، حلوى صوابع زينب اللذيذة، بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير صوابع زينب كوب دقيق كوب سميد ملعقة خميرة فورية ملعقتين زيت رشة ملح رشة سكر Advertisements ماء للعجن زيت للقلي شربات طريقة تحضير صوابع زينب في وعاء عميق، اخلطي الدقيق مع السميد والسكر والملح والخميرة والزيت، جيدًا ضيفي الماء، حتى تتكون العجينة بشكل متماسك. قطعي العجين بقطع صغيرة، وشكليها حسب رغبتك. اتركي العجين يختمر، قبل قليه في الزيت. ارفعيه من على النار عندما يصبح لونه ذهبيًا، واغمريه في الشربات البارد.

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