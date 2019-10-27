"تعرفت على زوجها في أولى معهد".. حياة عايدة عبدالعزيز بعيدا عن السينما

رغم ابتعادها عن الفن منذ رحيل زوجها المخرج المسرحي أحمد عبدالحليم عام 2013 سوى بمشاركتها في مسلسل "دهشة" الا أن جمهور الفنانة عايدة عبدالعزيز لا زال يتذكر أعمالها، حيث امتدت مسيرتها الفنية إلى ما يقرب من 60 عام قدمت خلالها 187 عملًا فنيًا، فهي "أم صلاح" في فيلم الحرامي والعبيط، و"عدلات" في النمر والأنثى، و"زاهية" في ضمير أبلة حكمت.

واليوم في ذكرى ميلادها تقدم "هُن" ابرز المعلومات عن حياتها العائلية.

- ولدت "عايدة" في عام 1936 بمحافظة القاهرة تنتمي لأسرة محافظة فكان سبب تفكيرها في الزواج هو خوفها من تهديد والدتها بالقتل بعدما شاهدت صورتها في الجريدة والحديث عن أول أعمالها.

- تعرفت على زوجها المخرج المسرحي الفنان أحمد عبدالحليم في عامها الدراسي الأول بمعهد الفنون المسرحية وعلى الفور وقع كليهما في الحب وتزوج الثنائي وسافرت معه على الفور إلى لندن عام ١٩٦٢، حيث استكملا دراسة التمثيل والإخراج.

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- عقب عودة "عايدة" وزوجها المخرج المسرحي سافرا إلى الكويت وظل الاثنان هناك لما يقرب من 20 عاما، وظلت برفقته وهو ما ساهم في قلة أعمالها الفنية.

-أنجبت ابنتها الأولى وتدعى "نهال"، التي تزوجت من رجل ألماني وتعيش معه في مسقط رأسه، أما ابنها فتزوج من أمريكية ويعيش معها، وقالت في هذا الشأن في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، "غلطة عمري إن أنا بعت ولادي للدراسة في أمريكا كنت فاكرة هيخلصوا ويرجعوا".

- وفاة زوج الفنانة "عايدة" أدخلها في حالة اكتئاب وأبعدها عن كل متع الحياة وأعلنت في حوار صحفي أنها تنتظر لقاءه.