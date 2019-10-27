"العين بتاكل الأول".. "سارة" محترفة في تصوير الأطعمة والمنتجات

منذ طفولتها تهوى مشاهدة صور المنتجات والأطعمة المختلفة، وإعلانات المطاعم ليتحول شغفها إلى حقيقة بعد تخرجها من كلية الاعلام، قسم العلاقات العامة والإعلان عام 2016، لتبدأ سارة ممتاز، بالتعمق في الأساليب الاعلانية للمنتجات وخاصة الأطعمة.

كانت "سارة"، تؤمن بالمقولة "العين بتاكل الأول"، لذلك حرصت على التركيز في التفاصيل الدقيقة أثناء تصوير الأطعمة، "إن المنتج يطلع في أحسن شكل ممكن يجذب الناس ليه.. عن طريق الإضاءة والزوايا وألوان الصورة والعناصر اللي فيها هو ده كان هدفي"، وفقا لما ذكرته لـ "هُن".

يعتبر تصوير المنتجات نوع من أنواع الدعاية يستخدمها أصحاب المشاريع للإعلان عن منتجاتهم، ولشغفها بهذا النوع من التصوير أنشأت صفحتها عبر فيس بوك "Sara Excellent Photography".

بدأت موهبتها في التصوير تنمو تدريجيًا، ولكنها واجهت صعوبة في البداية في إيجاد خلفيات مناسبة وأدوات للتصوير بسعر بسيط، ما جعلها تبدأ في صنعهم بنفسها عن طريق مشاهدة صور الكواليس لمصورين الطعام الأجانب والمصريين، وكان التعليم الذاتي هو وسيلتها لتحقق حلمها.

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لم تجد نفسها سوى في تصوير الأطعمة: "صورت إكسسوار هاند ميد، شنط، المحافظ، عصائر، أكلات، لكن حسيت نفسي في النوع ده تحديدا".

حرصت على المشاركة في بعض المعارض الفوتوغرافية، وحضرت ورش لتعلم تنسيق الطعام: " هدفي إني أساعد أصحاب المشاريع المبتدئين في انهم يعرفو يصوروا منتجاتهم ويعرضوها علي النت، عن طريق إني كل فترة بنزل نصايح في تصوير الأكل، أو إزاي ممكن يصنعوا خلفيات بإمكانيات بسيطة علشان يقدروا يصوروا شغلهم عليها".

مثلها الأعلى في التصوير، المصورة الفوتوغرافية "diana orga"، كما تتمنى صاحبة الـ 25 عامًا، تصوير أكبر المطاعم العالمية، وتعليم أصحاب المشاريع الصغيرة كيفية بدء مشروعهم بطرق تصوير احترافية.