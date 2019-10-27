طريقة تنظيف الجينز دون غسله

صُممت البنطلونات الجينز أصلاً لتقاوم قسوة يوم العمل، ولكن في مجتمع اليوم، هي أيضًا موضة راقية، وأفضل طريقة للحفاظ على البنطلون الجينز إبقاءه خارج الغسالة والمجفف، وأكد على ذلك تشيب برج، الرئيس التنفيذي لشركة Levi قائلاً إنه لم يغسل سراويله لمدة عام كجزء من بيان The Dirty Jeans.

وفيما يلي خطوات تنظيف البنطلون الجينز دون غسله بحسب موقع "يو إس توداي" الأمريكية.

النقع في الخل

انقع الجينز الخاص بك في الخل، سواء كان جينز أسود أو الحريري ذي اللون النيلي، فإن الهدف من الخل هو الحفاظ على اللون الأصلي.

الماء سوف يخفف صبغة الجينز مع مرور الوقت، والصابون لن يؤدي إلا إلى تسريع العملية.

حاول أن تنقع جينزك في الماء البارد والخل بدلاً من غسله، وأضف كوبًا واحدًا من الخل الأبيض المقطر إلى حمام مائي بارد وانقع جينزك لمدة ساعة تقريبًا.

ثم انشره حتى يجف، ولا تستخدم المجفف وستختفي رائحة الخل بعد أن تجف ملابسك. تحافظ هذه التقنية على لون الصبغة، وتبقي جينزك داكنا ونظيفًا.

إذا كان يجب عليك استخدام الغسالة، ضع كوب من الخل على وضع غسيل يدوي، ولكن لا تضع منظف.

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حمام بخار

الماء، الدافئ والساخن على حد سواء، لا يؤدي فقط إلى تلاشي لون الجينز بل إنه يسبب الانكماش.

إذا كنت بالكاد تتمكن من ارتداء جينزك الضيق، فإن غسله بالماء الساخن هو آخر شيء تحتاجه. حتى إذا لم تستخدم المجفف، فإن الماء الساخن سوف يتسبب في تمدد النسيج ثم تقلصه.

هناك طريقة سريعة لغسله وهي تعليقه في الحمام أثناء الاستحمام. سيؤدي البخار المنبعث من دشك إلى إضافة صبغة زرقاء داكنة جديدة، ولن تؤدي وجود كمية صغيرة من بخار الماء إلى انتفاخ النسيج.

تجميد الجينز

ضع السراويل الخاصة بك في الثلاجة لمدة بضع ساعات لإزالة الروائح بشكل مؤقت، الجينز الخام أو "الجاف" هو الجينز الذي لم يتم غسله بعد تطبيق الصبغة، جاذبية هذا الجينز هي الطريقة الفريدة لتطور جماله مع مرور الوقت.

حكم الحفاظ على الجينز الخام هو عدم غسله لمدة ستة أشهر. يؤدي الغسل إلى تلاشى الصبغة بسرعة كبيرة.