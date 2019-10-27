رئيس "القومي للمرأة": 16 ألف حالة بقوائم انتظار مستشفى بهية

قالت الدكتورة مايا مرسي، خلال كلمتها بفعالية مؤسسة بهية مساء اليوم، إن أول زيارة لها كانت لمستشفى بهية، وتجولت بالمستشفى بأكمله، وقامت بدراسة قائمة الانتظار، وبعدها أصبحت بهية جزء لا يتجزأ من عمل المجلس القومي للمرأة على مستوي مصر.

وأوضحت مرسي أنها طلبت من رئيس الجمهورية أن يكون هناك حق لكل سيدة في الكشف المبكر عن السرطان، ومن هنا كانت الانطلاقة وراء البرنامج الوطني، حيث توجه الرئيس وقتها بالسؤال لوزيرة الصحة عن مدى الامكانية لتحقيق ذلك وقد كان.

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وأضافت مايا خلال كلمتها على هامس المؤتمر، أن هناك 16 ألف حالة على قائمة الانتظار ببهية، وتأمل أن ينتهوا من قوائم الانتظار قبيل رمضان المقبل.

وانطلقت احتفالية بهية بالاطمنئنان على 100 ألف سيدة، بحضور كلا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وعدد من المشاهير والإعلامين.

جاء ذلك خلال احتفالية مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى للسيدات بالمجان بالاطمئنان على ١٠٠ ألف سيدة وذلك وسط حضور كوكبة من شركاء النجاح من كبار الشركات و المستثمرين والإعلاميين والفنانين ومشاهير المجالات المختلفة اليوم السبت ٢٦ أكتوبر.