مؤسسة بهية: نستقبل 700 زيارة طبية يوميا.. و50 ألف حالة في السنة

قال المهندس حمدي ماجد، أحد الأعضاء المؤسسين لمؤسسة بهية، إن مؤسسة بهية كانت تستقبل 50 زيارة طبية في اليوم الواحد منذ عام وبفضل الداعمين وصلنا اليوم إلى استقبال ما يقرب من 700 زيارة طبية في اليوم، موضحا أن المؤسسة كان لديها وحدة واحدة للكشف المبكر تستقبل حوالي 10 آلاف محاربة في السنة، واليوم أصبحت بهية لديها 3 وحدات تستقبل ما يقرب من الـ50 ألف حالة في السنة.

وأوضح المهندس حمدي أن المؤسسة في البداية لم يكن لديها وحدة للعلاج الطبيعي، وبفضل الداعمين تمكنوا من فتح وحدة العلاج الطبيعي من أجل التسهيل على المحاربات.

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وأضاف حمدي ماجد أن المرحلة الرابعة من بهية ستكتمل قريبا في الشيخ زايد، ووجه الشكر في نهاية كلمته إلى عائلة الحاجة بهية وهبي.

انطلقت احتفالية بهية بالاطمنئنان على 100 ألف سيدة منذ قليل، بحضور كل من وزير الشباب والرياضة، وحرمه، وأحمد فتحي لاعب منتخب مصر، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، الإعلامي عمرو الليثي، والفانة ميرنا وليد.

جاء ذلك خلال احتفالية مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى للسيدات بالمجان بالاطمئنان على 100 ألف سيدة وذلك وسط حضور كوكبة من شركاء النجاح من كبار الشركات والمستثمرين والإعلاميين والفنانين ومشاهير المجالات المختلفة أمس السبت 26 أكتوبر.