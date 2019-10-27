"في عز المطرة".. حفل ترفيهي لدعم مرضى السرطان

رغم تقلبات الجو وسقوط الأمطار، لم يهتم فريق "أصدقاء مرضى السرطان"، التابع لجمعية التواضع الخيرية في الإسكندرية، بسوء الأحوال الجوية وحرصوا على تنظيم حفلة ترفيهية لقسم السيدات والرجال لعلاج السرطان في مستشفى الأميرى الرئيسى الجامعى.

نيرة هشام، مسؤولة النشاط، أصرت رغم الموجة العنيفة المستمرة فى الإسكندرية، على تنظيم الاحتفالية، التى تستهدف كبار السن من السيدات والرجال؛ لتقديم الدعم النفسى والتخفيف من آلامهم: "ناس كتير بتبقى فاكرة أن الحفلات دى بتكون مقتصرة على الأطفال بس وأن أى حفلة للكبار مش بتفرحهم أو بتفرق معاهم، بالعكس زى ما الأطفال بيفرحوا الكبار كمان بيفرحوا وما بيصدقوا أن حد يفتكرهم فى مرضهم"، مشيرة إلى أن تلك الحفلات جزء من علاجهم.

من خلال يوم ترفيهى تمت الاستعانة فيه بفريق "تفاريح" الغنائى لتقديم الفقرات الاستعراضية لشخصيات كرتونية، بجانب تقديم الدعم المادى المتمثل فى جمع التبرعات، عن طريق دفع قيمة الاشتراك البسيطة للفرد بنحو 10 جنيهات، لصالح أحد الأقسام المعالجة لأورام السرطان فى الإسكندرية، جرى تنظيم الاحتفالية التى شملت توزيع العصائر الطبيعية وفواكه الموز والتفاح، والباتيه، وعبوات الحلوى بأنواعها، لاستهداف نحو 60 حالة.

يأتى ذلك فى إطار العمل على زيادة توعية المواطنين بجميع المراكز الموجودة فى الإسكندرية، والخاصة بعلاج المرضى من الأطفال وكبار السن، حسب "نيرة"، وعلى رأسها مستشفى أيادى المستقبل، مركز محمد رشيد بمستشفى الأميرى الجامعى، مستشفى برج العرب الجديد، ومستشفى سموحة الجديد، وأهمية تقديم الدعم المادى لهم: "القسم هناك محتاج مننا اهتمام وزيارات دايماً، روحوا بنفسكو اعرفوا احتياجاتهم واتكلموا معاهم".