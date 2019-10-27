زينة بفستان أبيض في حفل زفاف.. والمتابعون: شيك أوي وأحلى واحدة

شاركت الفنانة زينة، متابعيها بعدة صور جديدة، خلال حضورها حفل زفاف إحدى صديقاتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهرت الصور الفنانة بفستان أبيض مخطط طويل، بدون أكمام، مفتوح من الجانبين، كما اعتمدت الفنانة على الشعر المنسدل الليس، مع المكياج التُرابي، بألوان النيود والكشمير.

وعلقت الفنانة: "أحلى حاجة لما تكون في فرح صحبتك اللي بتحبها وتشوف معظم أصحابك اللي بتحبهم بجد".

وتفاعل العديد من المتابعين مع الإطلالة، مشيدين برشاقتها، وأناقتها، وجاءت التعليقات على النحو الآتي: "قمر"، "شيك أوي وأحلى واحدة"، في حين رد أحد المتابعين ساخرًا: "أقسم بالله ولادي" في إشارة منه لجملة أحمد عز الشهيرة، تعقيبًا على قضية النسب التي خاضها أمام الفنانة.

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نزاع عز وزينة

يذكر أن نزاعا قانونيا امتد منذ فترة بين الفنانين "أحمد عز وزينة" بسبب نسب الطفلين للأول، من خلال محكمة الأسرة، والتي تداولت القضايا والدعاوى المتبادلة بينهما لفترة طويلة، كان آخرها حصول الأخيرة على حكم بنفقة لطفليها من "عز".

ورفضت المحكمة مؤخرا، استئناف، تقدم به "عز" على الحكم الصادر من محكمة أول درجة في نوفمبر 2018، بإلزامه بدفع نحو 30 ألف جنيه إسترليني، قيمة مصروفات دراسية للتوأم "عز الدين وزين الدين".

براءة أحمد عز من ادعاءات زينة وشقيقتها

ظهر مؤخرًا، فيديو يكشف تفاصيل حقيقة ما تردد بين النزاع بين أحمد عز، وشقيقة زينة.

ويوضح الفيديو، الذي تم تصويره وقت وقوع المشاجرة، أن عز كان يجلس بالمطعم الخاص بالفندق على طاولة بصحبة أحد الأشخاص (أحد شهود الواقعة) ويتبادلون حوارا جانبيا يتخلله تلبية عز لرغبات بعض المعجبين للتصوير معه بطريقة السيلفي، وهو ما لفت انتباه نسرين شقيقة زينة، التي اتجهت بصحبة شقيقها وقامت بدفع أحمد عز بوجهه خلال جلوسه قائلة: "أنا حلفت إني أضربك وأشتمك لو شوفتك"، ليقوم عز بسؤالها متعجبا من سبب اعتداء سيدة لا يعرفها عليه، وعندما كشفت عن شخصيتها نهض عز وتركها واتجه إلى أمن الفندق ليقوم بتحرير محضر سب وقذف ضدها.

وأوضح هذا الفيديو حقيقة ادعاء زينة وشقيقتها، اللتين صرحتا بأقول تتنافى مع حقيقة المشاجرة المفتعلة من طرف شقيقتها، التي بادرت بالاعتداء على عز وسبه تنفيذا لوعيدها له - على حد قولها.