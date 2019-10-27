أعراض الالتهاب السحائي وعلاجه

عاد اسم الالتهاب السحائي يتداول من جديد، خاصة على منصات "السوشيال ميديا" عقب تداول خبر وفاة طالب بالغربية، قالت أسرته، إنه توفي متأثرًا بإصابته بالالتهاب السحائي.

في حين نفى الدكتور عبدالقادر الكيلاني، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، تلقي غرفة العمليات والطوارئ بالمديرية أي إخطارات متعلقة بوفاة طالب نتيجة إصابته بالالتهاب السحائي.

وأكد الكيلاني أن جميع الأمصال والتحصينات الوقائية لوباء الالتهاب السحائي متوفرة.

وإليكم أسباب وأعراض الالتهاب السحائي، حسب نوعه بحسب موقع "هيلث لاين" الطبي المتخصص:

أعراض التهاب السحايا الفيروسي

أكثر أنواع التهاب السحايا شيوعًا، وتسبب الفيروسات في فئة Enterovirus نسبة 85% من الحالات المصابة، وهذه أكثر شيوعًا خلال الصيف والخريف.

أما الفيروسات الموجودة في فئة الفيروس المعوي، فتسبب حوالي 10 إلى 15 مليون إصابة، ولكن نسبة صغيرة فقط من الأشخاص الذين يصابون بالعدوى، ستصاب بالتهاب السحايا.

وتأتي أعراضه عند الرضع ما يلي:

قلة الشهية.

التهيج.

نعاس.

سبات.

حمى.

في البالغين، قد يسبب التهاب السحايا الفيروسي، ما يلي:

الصداع.

حمى.

تصلب الرقبة.

النوبات.

حساسية للضوء الساطع.

نعاس.

سبات.

غثيان.

قلة الشهية.

أعراض التهاب السحايا الجرثومي

التهاب السحايا الجرثومي، معدٍ، ويسببه عدوى من بعض البكتيريا، وهو قاتل إذا ترك دون علاج.

ويموت ما بين 5 إلى 40% من الأطفال، و20 إلى 50% من البالغين، الذين يعانون من هذه الحالة، حتى مع العلاج المناسب.

وأعراض التهاب السحايا الجرثومي تتطور فجأة، وقد تشمل:

تغيير الحالة العقلية.

غثيان.

قيء.

حساسية للضوء.

التهيج.

صداع الرأس.

حمى.

قشعريرة.

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برد.

تصلب الرقبة.

ظهور مناطق أرجوانية في الجلد التي تشبه الكدمات.

نعاس.

سبات.

أعراض التهاب السحايا الفطري

التهاب السحايا الفطري هو نوع نادر من التهاب السحايا، وينتج عن الفطريات التي تصيب جسدك، ثم تنتشر من مجرى الدم إلى عقلك أو الحبل الشوكي.

والأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، هم أكثر عرضة لتطور التهاب السحايا الفطري حال إصابتهم به، وهذا يشمل الأشخاص المصابين بـ"السرطان" أو فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز).

وتشمل أعراضه ما يلي:

غثيان.

قيء.

حساسية للضوء.

حمى.

صداع الرأس.

الارتباك.

كل نوع من التهاب السحايا لديه بعض الأعراض المميزة.

أسباب الالتهاب السحائي

كل نوع من أنواع التهاب السحايا له سبب مختلف بعض الشيء، لكن في النهاية كلها تحدث بنفس الطريقة، حيث تنتشر "بكتيريا أو فطر أو فيروس أو طفيل" عبر مجرى الدم، حتى يصل إلى الدماغ أو الحبل الشوكي، وهناك، يتم وضعه في البطانة أو السوائل حول أجزاء الجسم الحيوية هذه ويبدأ بالتطور إلى إصابة أكثر تقدمًا.

علاج التهاب السحايا

التهاب السحايا الجرثومي يتطلب دخول المستشفى على الفور، فالتشخيص المبكر والعلاج سيمنعان تلف الدماغ والموت.

ويتم علاج التهاب السحايا الجرثومي بالمضادات الحيوية عن طريق الوريد، ولا يوجد مضاد حيوي محدد لالتهاب السحايا الجرثومي، وذلك يعتمد على البكتيريا المعنية.

يتم علاج التهاب السحايا الفطري بالعوامل المضادة للفطريات.

وعلاج التهاب السحايا الطفيلي، قد يتضمن علاج الأعراض فقط، أو محاولة علاج العدوى مباشرة، حسب السبب، وقد يتحسن هذا النوع دون علاج المضادات الحيوية، ولكن إذا ساء الأمر، فقد يحاول طبيبك علاج العدوى بنفسه.

وقد يحل التهاب السحايا الفيروسي من تلقاء نفسه، ولكن سيتم علاج بعض أسباب التهاب السحايا الفيروسي عن طريق الأدوية المضادة للفيروسات عن طريق الوريد.

الوقاية من الالتهاب السحائي

قدم الدكتور محمد الكيلانى استشاري الأطفال وحديثي الولادة، لـ "هن" نصائح للوقاية من خطر مرض الالتهاب السحائي للكبار، وللأطفال بصفة خاصة، ولخصها في النقاط التالية.

غسل اليدين بعناية

يساعد غسل اليدين بصفة مستمرة، على منع انتشار الجراثيم، فيجب تعليم الأطفال غسل يديهم باستمرار، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام الحمام وقضاء وقت في مكان عام مزدحم، والتعامل مع الحيوانات.

ممارسة عادات صحية جيدة

يجب تعليم الأطفال عدم مشاركة المشروبات والأطعمة والشفاطات وأواني الطعام ومرطبات الشفاه أو فرش الأسنان مع أي شخص آخر.

الحصول على قسط كاف من الراحة

يجب المواظبة على ممارسة التمارين بانتظام وتناول الطعام الصحي مع الكثير من الفواكه الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة.

غطِّ فمك

يجب تعليم الطفل وتدريبه على تغطية الفم عندما يحتاج إلى السعال أو العطس تأكد من تغطية فمك وأنفك.

وفاة طالب بالغربية

وكانت أسرة الطالب أدهم محمد أبوراشد، 9 سنوات، مقيم بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، أعلنت عن إصابة نجلها، الطالب بمدرسة الشهيد مصطفى حشمت، بإدارة شرق طنطا التعليمية، إثر تعرضه لميكروب الالتهاب السحائي، ووفاته عقب تلقيه العلاج بمستشفى حميات ميت خلف بمحافظة المنوفية.

صرح بذلك المحاسب أحمد فؤاد، خال الطالب، قائلا إن أفراد الأسرة تواصلت مع غرفة العمليات بديوان مجلس الوزراء طوال فترة 22 يوما، أصيب خلالها الطالب بعلامات وأعراض الإصابة بالالتهاب السحائي، تزامنا مع بدء حلول شهور فصل الخريف أوائل شهر أكتوبر الجاري.

وأشار "فؤاد" إلى أن الأسرة سعت في توفير الرعاية الصحية لنجلها من خلال إدخالها مراحل علاجية بمستشفى الفرنساوي الدولي، فضلا عن محاولات عديدة سعيا في إدخاله غرف العزل والعلاج بمستشفى حملات طنطا، ولكنهم لم يتمكنوا من إسعافه وعلى إثر ذلك جرى نقله إلى مستشفى الحميات بميت خلف طوال فترة علاج إضافية تجاوزت الأسبوع على حد قوله.

في المقابل اختتم والد الطفل "محمد" أن نجله الراحل كان طالبا متفوقا دراسيا، وتعرض لوعكة صحية عقب عودته من المدرسة المذكورة، متابعا: "سعينا كثيرا لتوفير الرعاية العلاجية له، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة منذ أسبوع على الأكثر، وجرى دفنه بمقابر العائلة بقرية الدلجمون بمركز كفرالزيات".

بدورها أكدت وزارة الصحة والسكان، مجددا عدم رصد أي حالات مصابة بالالتهاب السحائي بين تلاميذ المدارس سواء بمحافظة الغربية، أو محافظات الجمهورية المختلفة، نافيةً بذلك ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام عن وفاة تلميذ بإحدى مدارس محافظة الغربية، بمرض الالتهاب السحائي الوبائي.

وأوضحت الوزارة أن الطفل الذي توفي يبلغ من العمر 11 عاما، من محافظة الغربية، حيث جاءت أسباب الوفاة نتيجة "هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، والتهاب رئوي حاد، وقصور في وظائف الكلي، وتسمم دموي".

ووجهت وزيرة الصحة والسكان، بمتابعة الحالة والاطلاع على نتائج التحاليل والفحصوصات الطبية التي أجريت للطفل، ورفع تقرير لها من المستشفيات التي استقبلته، حتى وفاته وكتابة تقرير وافي بأسباب الوفاة، مدعم بجميع نتائج الفحوصات والتحاليل التي خضع لها.