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شاهد| منى فاروق “بطلة” الفيديوهات الجنسية تنشر صورة جديدة وتثير جدلاً!

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نشرت الفنانة المصرية منى فاروق التي اتُهمت بالظهور في فيديوهات جنسية مع المخرج ، صورةً جديدة مع صديقٍ لها، وكانت تعليقات المتابعين “مستفزة” لها، ودفعتها للرد.

وهاجم أحدُ المعلقين منى فاروق على صورتها التي ظهرت فيها إلى جانب صديق طويل وكتبت عليها: “الطول هيبة برضو”، وأجبرها علي الرد عليه.

وقال: “يا أستاذة نصيحة مني ابعدي خالص عن الوسط الفني.. ماحدش هينسى ليكي الفديوهات بتاعتك.. لاحول ولا قوة إلا بالله.. ليه مصره الشباب يفضل يفكرك بيها”.

وردت فاروق على التعليقات قائلة: “انتو عارفين أن ردودكم دي ممكن توصل أي حد للانتحار ، ربنا يهديكم”.

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