أسباب سيلان اللعاب أثناء النوم

يعانى بعض الأشخاص عند النوم من سيلان اللعاب هو خلل يحدث لبعض الأشخاص، ويصيب الأطفال في مرحلة التسنين، ويحدث مع البالغين، وهو فرط وزيادة في إنتاج الغدد اللعابية عند التنفس من الفم، ويحدث ذلك لعدة أسباب منها كما ذكرها موقع "Daily Medical" الطبى.

آلام الأسنان

تسبب آلام الأسنان ارتخاء في الفم عند النوم، مما يصعب غلق الفكين، ويسبب سيلان اللعاب.

التهاب الجيوب الأنفية

التهاب الجيوب الأنفية يؤدي إلى التنفس من خلال الفم وليس الأنف، وقد يصاحبها صعوبة في البلع، ويشعر الشخص بأنه لا يستطيع التنفس، ويزداد الوضع سوءً مع الإصابة بـ نزلات البرد والأنفلونزا، مما يجعل اللعاب ينزل من الفم.

حموضة المعدة

تسبب الإصابة بـ حموضة المعدة زيادة إنتاج الغدد اللعابية، مما يزيد من سيلان اللعاب أثناء النوم.

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ارتجاع المريء

يسبب الإصابة بإرتجاع المريء عدم التحكم في سيلان اللعاب.

الحساسية

يزيد إنتاج اللعاب عند الأشخاص الذين يعانون من حساسية المواد العطرية أو حساسية تناول مأكولات معينة، لأن هذا يزيد من إفراز اللعاب.

التهاب اللثة

تسبب اللثة الملتهبة مشاكل في التنفس، وزيادة إنتاج اللعاب مما يؤدي إلى سيلان اللعاب أثناء النوم.

الحمل

يمكن أن تحدث الإصابة بسيلان اللعاب أثناء النوم في فترات الحمل، لأن الحامل قد تتناول أطعمة ذات حموضة عالية.