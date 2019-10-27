"الصحة": انطلاق المرحلة الثانية لدعم صحة المرأة في 11 محافظة منها القاهرة

أكدت وزارة الصحة في بيان أمس، إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم صحة المرأة، تحت شعار "100 مليون صحة" حيث تم تقديم الخدمة الطبية لـ 2.2 مليون امرأة، منذ انطلاق المبادرة شهر يوليو الماضى في 9 محافظات شملت "جنوب سيناء ودمياط وبورسعيد والإسكندرية ومطروح والبحيرة والفيوم وأسيوط والقليوبية".

وتشمل المرحلة الثانية التي تبدأ الشهر المقبل، 11 محافظة منها "شمال سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ، القاهرة، الإسماعيلية، السويس، المنوفية، بنى سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر".

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ويتم تقديم الخدمات الصحية بالمجان بوحدات الرعاية الأساسية المنتشرة بتلك المحافظات، لافتة إلى أن تلك المبادرة مستدامة، وتستهدف التوعية بشكل مستمر وتقديم الخدمات الصحية إلى 28 مليون امرأة بالجمهورية، مضيفة أن المركز الإقليمى لدعم صحة المرأة بمحافظة الإسكندرية تم تخصيصه ليصبح المركز الرئيسى لدعم صحة المرأة بالقارة الأفريقية بالكامل، موضحة أن محافظة القليوبية أكثر المحافظات تردداً فى المرحلة الأولى.

وقال مصدر بوزارة الصحة إنه تم تدريب الفرق الطبية بمحافظات المرحلة الثانية لتخطى الصعوبات التى واجهتها الفرق الطبية فى المرحلة الأولى أثناء تنفيذ البرنامج وطرق التغلب عليها، مشيراً إلى أن التدريب تم على يد عدد من أساتذة وخبراء الأورام، بالإضافة إلى إطلاعهم على أحدث الأبحاث الخاصة بصحة المرأة.

وأكد المصدر أن هناك حملات إعلانية وترويجية للحملة يتم الاستعداد لها حالياً فى محافظات المرحلة الثانية لضمان النجاح فى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من سيدات المرحلة الثانية وتحقيق المستهدف اليومى من الحملة.