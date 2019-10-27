الامارات | أمسية وفاء لحبيب الصايغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أمسية وفاء لحبيب الصايغ والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، ضمن فعاليات الموسم الثقافي 2019 - 2020، أمسية شعرية وفاءً وتكريماً للشاعر والأديب الإماراتي الراحل، حبيب الصايغ، يشارك فيها الشعراء: بهيجة إدلبي، حمدة خميس، فهد المعمري، محمد البياسي، نصر بدوان، ويونس ناصر عبود.
وتقام الأمسية ضمن فعاليات نادي الشعر في السابعة من مساء اليوم، بقاعة أحمد راشد ثاني في مقر الاتحاد على قناة القصباء في الشارقة.
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